تحديث اشتراطات إنشاء المساجد في المناطق الحرة و«التطوير الخاصة»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، تحديث ضوابط واشتراطات إنشاء وتعديل وصيانة المساجد في الإمارة.

وحددت ثلاثة شروط يتعين على السلطات المشرفة في المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة الالتزام بها. وينص الاشتراط الأول على تضمين المخطط العام للمنطقة التي تشرف عليها، عدد المساجد وأماكنها وأحجامها وأنواعها، واعتماده من الجهات المختصة في الإمارة، وإخطار الدائرة بذلك. وينص الاشتراط الثاني على استقطاع الأراضي المخصصة للمسجد، واستصدار ملكيتها باسم الدائرة، بعد اعتماد المخطط العام من الجهات المختصة. وينص الاشتراط الثالث على دراسة مدى احتياج المشاريع العقارية لإنشاء المساجد فيها، بالتنسيق مع الدائرة والجهات المختصة.

وأكد مدير عام الدائرة، حمد الشيخ أحمد الشيباني، أن إصدار القرارات الإدارية الجديدة يأتي في إطار ممارسة الدائرة مهامها في رسم السياسة العامة للشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، وفق أعلى المعايير العالمية، مضيفاً أن «الدائرة تنهض بدورها الإشرافي الذي يعنى بمجموعة من الإجراءات المتعلقة بتخطيط وتنفيذ إنشاءات المساجد، وتفعيل تشغيلها، والمحافظة على تحديث تصاميم ومعايير بناء المساجد المعتمدة لديها، تنفيذاً للخطط الاستراتيجية في البناء والعمارة، لاستدامة المساجد، دعماً لدورها في حياة الفرد والمجتمع».

وأشار إلى أن إصدار القرار الإداري الجديد عن الدائرة يأتي مكملاً للقوانين والمراسيم والقرارات والتشريعات الصادرة عن حكومة دبي، مشيراً إلى حرص الدائرة على ترجمة هذه التشريعات للغة الإنجليزية، ونشرها على موقعها الإلكتروني الرسمي، لضمان تعريف مختلف فئات المجتمع بمضمونها.

• 3 شروط يتعين على السلطات المشرفة في المناطق الحرة والتطوير الخاصة الالتزام بها.

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