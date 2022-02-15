الإمارات توفر 5 فئات من تأشيرات الإقامة الطويلة دون كفيل

المصدر: أحمد عابد ■ أبوظبي

ذكرت حكومة الإمارات الرقمية أن هناك خمس فئات من التأشيرات تمكن الأفراد من الحصول على إقامة طويلة الأمد في دولة الإمارات، ومن دون كفيل، وهي تأشيرة الإقامة لمدة 10 سنوات من دون كفيل، وتأشيرة الإقامة لمدة خمس سنوات من دون كفيل، وتأشيرة التقاعد لمدة خمس سنوات للمقيمين في دولة الإمارات، وبرنامج الإقامة الذهبية (ازدهر في أبوظبي)، وضمن مجموعة من الشروط الخاصة بها للحصول على تأشيرات مدتها خمسة أو 10 أعوام، وتأشيرة التقاعد في دبي.

وأشارت إلى أن مدد تأشيرة الإقامة تختلف وفقاً لنوع التأشيرة والكفيل، ويمكن أن تصدر لمدة سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات، أو خمس أو 10 سنوات، من غير الحاجة إلى كفيل.

وبيّنت أنه، وفقاً للتطورات الأخيرة في سياسات إصدار تأشيرات الإقامة، يمكن إصدار تأشيره الإقامة لمدة خمس سنوات و10 سنوات لفئات محددة، ووفقاً لشروط معينة.

وطبقت دولة الإمارات نظام تأشيرة إقامة طويلة الأمد، لخمس أو 10 سنوات، تُجدد تلقائياً، عند توافر الشروط نفسها، وذلك لفئات معينة، تشمل المستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية، ويتيح هذا النظام الجديد للمقيمين في دولة الإمارات، والوافدين الأجانب وعائلاتهم، الراغبين في القدوم للعمل والعيش والدراسة في الدولة، إمكانية التمتع بإقامة طويلة الأمد، دون الحاجة لكفيل إماراتي، مع نسبة تملك 100% داخل إمارات الدولة، خلافاً للمتعارف عليه، الذي يقضي بضرورة وجود شريك محلي بحصة لا تقل عن 51% في مشروعات الأعمال والاستثمار داخل إمارات الدولة.

وفي سبتمبر 2018، اعتمدت حكومة دولة الإمارات نظاماً جديداً، يسمح بمنح تأشيرة طويلة الأمد للمقيمين المتقاعدين فوق سن الـ55.

وبموجب النظام الجديد، يُمنح الوافد المتقاعد تأشيرة إقامة مدتها خمس سنوات، تُجدد تلقائياً في حال توافر أي من الشروط، مثل أن يمتلك المتقاعد استثماراً في عقار بقيمة مليوني درهم، أو ألا تقل مدخراته المالية عن مليون درهم، أو إثبات دخل لا يقل عن 20 ألف درهم شهرياً.

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