ضبط 2245 مخالفة مرورية خلال أسبوعين برأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

ضبطت لجنة التفتيش والضبط المروري في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، أكبر عدد من المخالفات المرورية خلال أسبوعين، وذلك خلال إطلاقها حملة مرورية تفتيشية بدأت من يناير الماضي وحتى نهاية فبراير الجاري، حيث تم ضبط 2245 مخالفة مرورية مرتكبة خلال أول أسبوعين من إطلاق الحملة، وأكد قائد عام شرطة رأس الخيمة، اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي على ضرورة تطبيق استراتيجية ومبادرات وزارة الداخلية، لتحسين سلامة الطرق لما في ذلك من نتائج إيجابية تتمثل في الحد من الحوادث المرورية والإصابات وعدد الوفيات بسبب الحوادث، وذلك لبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية بالإمارة.

وقال رئيس قسم المرور والدوريات ورئيس فريق لجنة التفتيش والضبط المروري، المقدم سالم محمد بورقيبة إنه تم إطلاق الحملة المرورية التفتيشية منذ مطلع يناير وستستمر حتى نهاية فبراير الجاري، لضبط المخالفات المرروية، وتابع أنه تم خلال أول أسبوعين من إطلاق الحملة ضبط 2245 مخالفة مرورية مرتكبة، منها 1185 مخالفة تمثلت في مخالفات تلوين الشامل، ومخالفات الضجيج والتنزيل ومخالفات أوقات حظر الشاحنات بالإضافة إلى رصد وحجز عدد من المركبات المخالفة، فيما بلغ اجمالي مخالفات الدراجات النارية والهوائية والكهربائية المضبوطة 1060 مخالفة.

وأضاف أن حملة التفتيش والضبط مستمرة في مختلف طرق الإمارة الداخلية والخارجية لضبط السائقين المخالفين وغير الملتزمين بقواعد ولوائح أنظمة السير والمرور، ولافتا إلى ضرورة التزام مستخدمي الطرق بكافة الأنظمة والقوانين المرورية وعدم تجاوزها محذراً من عدم التهاون في التصدي لمرتكبي المخالفات وردع المستهترين بقوانين السير والمرور حفاظاً على سلامتهم وسلامة كافة مستخدمي الطريق، من خلال ضبطهم وإيقافهم وحجز مركباتهم وتحويلهم إلى الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.

وأوضح أن شرطة رأس الخيمة، تحرص على رفع الوعي المروري لدى كافة أفراد المجتمع ومستخدمي الطريق، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية، من خلال نشر وتعزيز الثقافة المرورية بين الجمهور عبر منصاتها الإعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي، لبلوغ أعلى مستويات الأمن والسلامة المرورية، وجعل الطرق أكثر أمناً.

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