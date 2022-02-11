مخيّم ترفيهي في الوثبة سعة 500 شخصاً.. و23 موقعاً للشواء بأبوظبي (فيديو)

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أعلنت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، افتتاح مخيّم بحيرة الوثبة، ليكون وجهة ترفيهية جديدة تتسع لحوالي 120 شخصاً، وتستوعب 500 زائراً يومياً.

وذكرت الدائرة أنه يمكن للزوار استخدام الأماكن المخصصة للنزهة وللشواء، مما يوسع خيارات الوجهات الترفيهية في أبوظبي ويشجع السياحة البيئية في الإمارة، لافتة إلى أنها حددت 23 موقعاً مخصصاً للشواء في مختلف مناطق إمارة أبوظبي، داعية أفراد المجتمع إلى التحلي بروح المسؤولية عند استخدام هذه المرافق.

وأوضحت الدائرة، على منصاتها الإلكترونية الرسمية، أنه يمكن الآن للعائلات والأصدقاء الاستمتاع بالشواء في عشرات الحدائق والمتنزهات في مختلف أرجاء أبوظبي والعين والظفرة، مشددة على ضرورة تحلي جميع الزوّار بحسّ المسؤولية عند استخدام الحدائق والالتزام بالتدابير الوقائية حفاظاً على سلامتهم وعلى البيئة.

وفقاً للدائرة، ضمت مواقع الشواء 13 حديقة ومتنزه داخل جزيرة أبوظبي، شملت 4 منتزهات في شارع الخليج العربي هي (1 و 2 و 4 و 5)، بالإضافة إلى حديقة الدولفين بشارع الشيخ زايد، حديقة الزعفرانة بشارع المرور، الحديقة الرسمية بين شارعي سلطان بن زايد ودلما، حديقة التراث بين شارع الزاهية، وإشارة ميناء زايد، حديقة السجي بين شارعي الخليج العربي والبطين، حديقة البوم بين شارعي البطين واليزوة، حديقة النوفل بين شارعي اليزوة والمقر ، حديقة العائلة بين شارعي الحصن وخالد بن الوليد، حديقة العائلة بين شارعي مبارك بن محمد وخالد بن الوليد.

كما حددت الدائرة 10 مواقع مخصصة للشواء في البر الرئيس، بينها 4 حدائق في منطقة الشامخة، هي " الكادي، البيرق، الفانوس، البراجيل"، بالإضافة إلى حديقة ربدان بمنطقة ربدان، حديقة خليفة بمدينة خليفة، حديقة ومنتزه الوثبة، حديقة الختم بمدينة الختم، حديقة العدلة بمدينة العدلة، منتزه بوابة ياس الشمالية بجزيرة ياس

دائرة البلديات والنقل تفتتح مخيم بحيرة الوثبة، ليكون وجهة ترفيهية جديدة تتسع لحوالي 120 شخصاً، وتستوعب 500 زائر يومياً. يمكن للزوار استخدام الأماكن المخصصة للنزهة وللشواء، مما يوسع خيارات الوجهات الترفيهية #في_أبوظبي ويشجع السياحة البيئية في الإمارة. pic.twitter.com/aSttbQdwm4 — مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) February 11, 2022

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