محمد بن زايد يستقبل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم - في مجلس قصر البحر.. جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " يرافقه معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم.

ورحب سموه بالضيوف وتبادل معهم الأحاديث حول عدد من القضايا والموضوعات الرياضية.. معربا عن تمنياته النجاح لبطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها دولة الإمارات.. متمنيا التوفيق لكل الفرق المشاركة في تحقيق أهدافها في هذه البطولة ولمحبي هذه الرياضة وجمهورها.

من جانبهما أعرب رئيسا الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم عن شكرهما وتقديرهما لاستضافة دولة الإمارات كأس العالم للأندية.. مؤكدين أن الإمارات تعد من أهم العواصم الرياضية في العالم بعد نجاحها وتميزها في استضافة العديد من الأحداث والبطولات لما تملكه من إمكانيات تنظيمية وخبرات واسعة في إدارة الأحداث العالمية بجانب بنى تحتية مؤهلة وفق أعلى المعايير العالمية.

حضر مجلس قصر البحر .. سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.

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