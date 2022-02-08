المصدر: الإمارات اليوم

مواقف

استغرب سكان في منطقة النهدة بالشارقة من إغلاق منافذ الدخول لبعض المساحات الترابية بالقرب من بعض البنايات، والتي كانت تستخدم مواقف للسيارات، ما تسبب في حالة من التكدس في المساحات المحدودة المتاحة بمناطق أخرى، لا سيما أن عدداً كبيراً من البنايات القديمة لا يتوافر فيها مواقف للسكان.

تنظيم

نوّهت مراجعة لمركز ند الحمر الصحي التابع لهيئة الصحة بدبي، بالمعاملة الطيبة والترحيب والدقة والنظام وطريقة استقبال المرضى، فضلاً عن مستوى النظافة الرائع في كل أرجاء المركز.

أسهم

أفاد قراء بأنهم يتلقون مكالمات هاتفية متكررة من موظفين في شركات متخصصة بتداول الأسهم للترويج لجذب عملاء جدد، ويلحّون في سبيل إقناعهم بأن يكونوا عملاء لشركاتهم، رغم رفضهم المتكرر الدخول في هذا المجال.

اجتماعات

أثنى ذوو طلبة بمدارس خاصة في الشارقة على حرص إداراتها على عقد اجتماعات دورية عن بُعد، عبر الاتصال المرئي مع أولياء أمور الطلبة، لمناقشة أداء أبنائهم، والتنسيق معهم لمعالجة أي صعوبات قد تواجههم.

طلبة

اشتكى ذوو طلبة عدم التزام بعض المدارس بإجراء مسحة «كورونا» للطلبة داخل مدارسهم، بعد مرور نحو شهر على بدء الفصل الدراسي الثاني، ما يضطرهم إلى إجرائها في المراكز الخارجية، داعين إلى ضرورة تنظيم هذه المسألة، لتخفيف العبء عليهم.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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