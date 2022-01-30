كهرباء ومياه دبي تنتهي من تنفيذ 54.23% من تمديد خطوط نقل مياه رئيسية

المصدر: دبي - وام

أنتهت هيئة كهرباء ومياه دبي من تنفيذ 54.23% من مشروع لتمديد خطوط نقل مياه رئيسية في عدة مناطق في دبي بتكلفة تقارب 60 مليون درهم وبأطوال تزيد عن 22 كيلومتر وبقطر 1200 ملم.

وتشمل مواقع المشروع منطقة القوز الصناعية الرابعة ومنطقة الثنية الخامسة امتداداً على شارع الخيل في دبي.

ويهدف المشروع إلى رفع كميات التدفق المائي وتعزيز كفاءة شبكة المياه واعتماديتها لمواكبة الطلب المتزايد على المياه في تلك المناطق حسب التخطيط المعتمد.

ولفت العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي سعيد محمد الطاير إلى أن المشروع يشتمل أيضاً على أنظمة تحكم ومراقبة عن بعد تتيح التحكم في شبكة نقل المياه الرئيسية بشكل فعّال على مدار الساعة عن طريق صمّامات آلية تُدار عن بُعد في مركز التحكم مما يساهم في عزل الأعطال في أقل وقت ممكن ويقلل الفاقد من المياه في الشبكة.

وأضاف الطاير: "نعتمد أحدث التقنيات في مجال الإنتاج والنقل والتوزيع والتحكم بشبكات الكهرباء والمياه ونطبق أفضل الممارسات العالمية في جميع مشروعاتنا لرفع الكفاءة الإنتاجية والتشغيلية. وتواصل الهيئة المضي قدماً في تنفيذ مشاريعها الحيوية لاسيما في مجال البنية التحتية لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله لتعزيز التنمية المستدامة والشاملة في إمارة دبي. وتتبنى الهيئة استراتيجية طموحه للارتقاء بخدماتها من المياه بما يساهم في تحقيق سعادة ورفاهية مستدامة لقاطني إمارة دبي".

واضاف : وقد حققنا إنجازات ملموسة في تطوير شبكة المياه ورفع كميات التدفق المائي لتلبية احتياجات المتعاملين الحالية والمستقبلية وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والوفاء بحجم الطلب المتزايد إضافة إلى زيادة المخزون الاحتياطي من المياه.

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