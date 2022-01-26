المهيري : 6 مبادرات رئيسة لتطوير القطاع الزراعي في الدولة

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

أفادت وزيرة التغير المناخي والبيئة، مريم بنت محمد سعيد المهيري، بأن الوزارة أطلقت 6 مبادرات رئيسة لتطوير القطاع الزراعي، تتضمن منظومة عمل مكونة من العديد من المبادرات التي تعزز من تنافسية المنتج المحلي لتمكينه من الوصول إلى أسواق الدولة لتحقيق الفائدة على جميع المعنين ضمن سلسلة قيمة الغذاء المتكاملة، مؤكدة أن عملية التطوير ستسهم في تذليل التحديات التي تواجه القطاع الزراعي وهي تعتبر اهم جهود الدعم المباشر وغير المباشر في القطاع.

وأشارت المهيري، خلال حضورها جلسة المجلس الوطني الاتحادي، التي عقدت صباح اليوم برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، إلى أن أولى المبادرات تتمثل في التنسيق مع وزارة الصناعة والبنية التحتية لإصدار العلامات الترويجية للمنتجات الزراعة المستدامة، وربط المزارعين مباشرة مع المستهلكين ومنافذ البيع، منوهة إلى قيام الوزرة كذلك بتوقيع 5 مذكرات تفاهم مع منافذ بيع كبرى تشكل نحو 70% من حجم سوق منافذ البيع بالدولة.

وأكدت أن المبادرات الست شملت كذلك قيام الوزارة مؤخراً بتنفيذ مشاريع لتأهيل وتطوير مراكز الحجر الزراعي لمنع تفشي الأوبئة والأمراض النباتية، وكذلك تنظيم تداول وتسجيل المبيدات الحشرية ضمن برامج الرقابة المتكاملة، فضلاً عن توفير طاقم من المرشدين الزراعيين، وتوفير نظام الإرشاد الالكتروني على منصة الوزارة الذي يتضمن أكثر من 30 دليلاً إرشادياً.

وبحسب الوزيرة أطلقت الوزارة أيضاً مبادرة لتنمية الزراعة العضوية والتي ساهمت في زيادة عدد الأصناف الزراعية المنتجة محليا إلى 70 صنفاً، في الوقت الذي بلغت المساحة الكلية لعام 2018 حولي 4 الاف و867 هكتاراً.

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