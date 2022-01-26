«طرق دبي» تطور 10 خطوط حافلات نقل عام

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن تطوير 10 من خطوط الحافلات العامة في الإمارة، بناءً على تحليل البيانات الضخمة الواردة عبر التغذية الراجعة من الجمهور من خلال اقتراحاتهم وأفكارهم وملاحظاتهم على تطبيق الهيئة الذكي (RTA Dubai).

وقال مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة، عادل شاكري، إن الهيئة تلقت العام الماضي 7319 تفاعلاً و6678 اقتراحاً عبر التطبيق الذكي لخطوط جديدة للحافلات، وبلغ عدد المشاركات 413 تصويتاً، منها 265 تصويتاً لخط حافلات القصيص - مطار آل مكتوم الدولي، و641 تصويتاً لخطوط أخرى مقترحة، وبناء على ذلك اعتمدت إجراء تحسينات على 10 خطوط لحافلات النقل العام في دبي.

وأضاف شاكري أنه «انطلاقاً من رؤية الحكومة لجعل دبي المدينة الأذكى والأسعد على مستوى العالم، ومن منطلق حرص الهيئة على تحقيق الريادة في التحول الرقمي وفي إسعاد الناس، استحدثنا خاصية التغذية الراجعة من الجمهور أو الحشود (Crowdsourcing)، بحيث يمكن للمتعاملين تقديم مقترحات لإطلاق خطوط جديدة لحافلات النقل العام أو اقتراح إجراء تحسينات على خطوط عاملة من خلال التصويت على الخطوط المقترحة».

وأوضح أن المبادرة تهدف إلى إشراك الجمهور في المساهمة بتعزيز تكامل شبكة وسائل المواصلات العامة في الإمارة بما ينسجم والاحتياجات المتنامية لرواد هذه الوسائل من السكان والزائرين والسائحين القادمين إليها من مختلف بلدان العالم. وتُعتَبَرُ هذه المبادرة الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، كما تهدف إلى الاستفادة من اقتراحات الجمهور من مستخدمي شبكة المواصلات العامة لتوفير خطوط جديدة للحافلات أو استحداث مواقف جديدة لهذه الحافلات، ورفع نسبة إسعاد ورضا المتعاملين من خلال تطوير مسارات الحافلات بناءً على طلبات المستخدمين ولزيادة عدد مستخدمي الحافلات العامة.

وجدد شاكري التزام الهيئة بالاهتمام بآراء وملاحظات ومقترحات وأفكار الجمهور من مختلف شرائح المجتمع والاستفادة منها في توسيع وتحسين وتطوير شبكة المواصلات العامة عموماً، وخطوط الحافلات التي تلعب دوراً مهماً وحيوياً في هذه الشبكة على وجه الخصوص.

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