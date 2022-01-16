6 طرق للوصول الى جسر انفينيتي خلال اغلاق نفق الشندغة ابتداء من اليوم

المصدر: هنادي أبو نعمة -دبي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن إمكانية استخدام 6 طرق بديلة للوصول لجسر انفينيتي الذي افتتح امام الجمهور اليوم، في وقت تم فيه اغلاق نفق الشندغة في الاتجاه من ديرة إلى بر دبي لمدة شهرين تزامنا مع افتتاح الجسر بهدف استكمال أعمال ربط جسر إنفينيتي والجسور الجديدة مع نفق الشندغة، فيما ستبقى الحركة المرورية في نفق الشندغة متاحة لمستخدمي الطريق في الاتجاه من بر دبي إلى ديرة خلال الفترة المذكورة.

وتتضمن الطرق البديلة المتاحة لحركة السير القادمة من عدة اتجاهات، والتي حددتها الهيئة وفق خطة تضمن انسيابية المرور نحو شارع كورنيش ديره ومدخل جسر انفينيتي الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 24 ألف مركبة في الساعة في الاتجاهين، الخيارات التالية:

• استخدام الجسر العلوي الجديد على شارع كورنيش ديرة للقادمين من جزر نخلة ديرة ومتوجهين إلى بر دبي وجميرا

•التوجه يسارا من خلال التقاطع على شارع الخليج باتجاه جسر إنفينيتي نحو بر دبي وجميرا عبر الجسر العلوي الجديد على شارع الكورنيش بالنسبة للقادمين القادمة من شارع أبو بكر الصديق.

• الاستمرار على شارع الخليج مرورا بتقاطع أبو بكر الصديق باتجاه جسر إنفينيتي نحو بر دبي وجميرا عبر المرور عبر الجسر العلوي الجديد على شارع الكورنيش بالنسبة للقادمين من الممزر.

•الاستمرار باتجاه جسر إنفينيتي عبر شارع الكورنيش باستخدام الجسر العلوي الجديد ثم باتجاه بر دبي وجميرا بالنسبة للقادمين من تقاطع شارع عمر بن الخطاب

•توجه القادمين من تقاطع المصلى إلى تقاطع عمر بن الخطاب، ثم الالتفاف يسارا باتجاه جسر إنفينيتي، أو الاستمرار مباشرة على شارع المصلى ثم الى شارع الكورنيش نحو جسر انفينيتي من التقاطع السطحي JN13.

• استخدام الحركة المرورية القادمة من محطة مترو جزر ديرة ومحطة الحافلات، الطريق السطحي تحت الجسر العلوي الجديد على شارع الكورنيش، للتوجه إلى شارع الكورنيش وجسر إنفينيتي.

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