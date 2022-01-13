مواقف دبي مجانية «الجمعة».. وسالك جسر آل مكتوم بلا رسوم أيام الآحاد

المصدر: هنادي أبونعمة ■ دبي

أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أنه لا يوجد أية تغييرات في تعرفة مواقف المركبات المجانية يوم الجمعة في مواقف دبي، فيما أصبحت رسوم المرور على بوابة سالك على جسر آل مكتوم مجانية أيام الأحد بدلاً من الجمعة.

وأوضحت الهيئة لـ«الإمارات اليوم» أن تغيير رسوم تعرفة المواقف مرتبط بصدور قرار تشريعي فيما يرتبط بدفع رسوم عبور بوابة سالك على جسر آل مكتوم في أوقات عمله التي تقرر أخيراً أن تتغير توافقاً مع مواعيد العطلة الأسبوعية الجديدة، بحيث يتم إغلاق الجسر العائم يوم الأحد بدلاً من الجمعة.

ويعرّف نظام العبور (سالك) بأنه نظام إلكتروني يعمل بشكل آلي، ما يسمح بالقيادة من دون التوقف عند أيّ حواجز، أو عند محطات دفع الرسوم، أو عند بوابات على طرق دبي السريعة بهدف تسديد التعرفة، ويتكون النظام حالياً من ثماني بوابات، تتضمن بوابة القرهود، وبوابة آل مكتوم، وبوابة الصفا، وبوابة نفق المطار، وبوابة البرشاء، وبوابة جبل علي، وبوابة الممزر شمال، وبوابة الممزر جنوب.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news