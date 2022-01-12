مواقف الجمعة لا تزال مجانية ولا رسوم لسالك على المكتوم في "الآحاد"

المصدر: هنادي ابو نعمة - دبي

أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي لـ "الامارات اليوم" انه لا يوجد اي تغيير في تعرفه مواقف المركبات المجانية يوم الجمعة، فيما أصبحت رسوم المرور على بوابة سالك على جسر المكتوم مجانية أيام الآحاد.

وأوضحت الهيئة أن تغيير رسوم تعرفة المواقف مرتبط بصدور قرار تشريعي فيما يرتبط دفع رسوم عبور بوابة سالك على جسر المكتوم بأوقات عمله التي تقرر أمس أن تتغير توافقا مع مواعيد العطلة الاسبوعية الجديدة، بحيث يتم اغلاق الجسر العائم يوم الأحد بدلاً من الجمعة.

ويعرّف نظام العبور (سالك) بأنه نظام إلكتروني يعمل بشكل آلي، ما يسمح بالقيادة من دون التوقف عند أيّ حواجز، أو عند محطات دفع الرسوم، أو عند بوابات على طرق دبي السريعة بهدف تسديد التعرفة، ويتكون النظام حاليا من ثماني بوابات، تتضمن بوابة القرهود، وبوابة المكتوم، وبوابة الصفا، وبوابة نفق المطار، وبوابة البرشاء، وبوابة جبل علي، وبوابة الممزر شمال، وبوابة الممزر جنوب.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news