المصدر: الإمارات اليوم

رسوم

دعت مدرسة خاصة ذوي الطلبة إلى سرعة تسديد رسوم القسط الدراسي الثاني، خلال هذا الأسبوع، حتى لا يتم إيقاف صلاحية الطلبة في الدخول إلى منصة التعليم عن بُعد الخاصة بالمدرسة.

أسعار

لاحظ متسوّق ارتفاع أسعار منتجات غذائية في أحد فروع مراكز التسوّق القريبة من كورنيش منطقة الخالدية في أبوظبي، بنحو 50% عن مثيلاتها في بقية منافذ البيع، داعياً إلى فرض رقابة على الأسعار لضمان عدم المبالغة فيها.

دوام

دعا مرتادون لمقصب عجمان إلى تمديد ساعات العمل خلال فترات عطلة نهاية الأسبوع، بما يتيح المجال بشكل أكبر للمتعاملين، لإحضار المواشي والاستفادة من الخدمات التي يقدمها.

تدخين

دعا قراء إلى منع التدخين في الأماكن المفتوحة التي تشهد فعاليات جماهيرية كبرى، يحضرها الأطفال والأسر بأعداد كبيرة، لما يسببه التدخين من أذى للأشخاص الذين يوجدون في المكان، واحتمال تسببه في نقل الفيروسات.

اقتراح

اقترح قراء على هيئة تنظيم الاتصالات في الدولة، حظر برامج وتطبيقات الألعاب الإلكترونية، خلال الفترة الصباحية عند تطبيق نظام التعليم عن بُعد، لضمان التزام طلبة المدارس بالاستماع إلى الدروس.

صحراء

دعا مرتادون لمناطق البر، الراغبين في الدخول إلى مسافات بعيدة في الصحراء، إلى أخذ جميع الاحتياطات اللازمة، والتزود بالماء والغذاء والوقود ونظام الملاحة الجغرافية، لضمان سهولة العودة إلى حيث أتوا، وذلك بعدما ضل الكثيرون طريقهم، ولم يتمكنوا من العودة دون مساعدة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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