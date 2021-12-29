"طرق دبي" تعلن مواعيد خدماتها خلال ليلة وعطلة رأس السنة الميلادية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن مواعيد العمل في خدماتها كافة خلال ليلة وعطلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2022. وتشمل خدمات الهيئة مراكز مزوّدي الخدمة (الفحص الفني)، مراكز إسعاد المتعاملين، ومواقف المركبات الخاضعة للتعرفة، وحافلات المواصلات العامة، مترو وترام دبي، ووسائل النقل البحري، ومدارس ومعاهد تعليم قيادة السيارات، وفحص وتسجيل المركبات. كما تؤكد الهيئة على الجمهور ضرورة التقيّد بالإجراءات الاحترازية وضرورة الالتزام بارتداء الكمامات طوال استخدام وسائل النقل الجماعي.

وستكون مراكز مزودي الخدمة (الفحص الفني) مغلقة يوم السبت 1 يناير 2022 على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد 2 يناير 2022. كما ستكون جميع مراكز إسعاد المتعاملين التابعة لهيئة الطرق والمواصلات ستكون مغلقة من يوم الخميس 30 ديسمبر 2021 إلى الأحد 2 يناير 2022 على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين 3 يناير 2022، وستعمل مراكز إسعاد المتعاملين الذكية في أم رمول والمنارة وديرة والبرشاء والمبنى الرئيس للهيئة كالمعتاد على مدار الساعة.

وستكون جميع المواقف العامة مجانية باستثناء المواقف متعددة الطوابق يوم السبت 1 يناير 2022.

وستكون ساعات تشغيل مترو دبي بخطيه الأحمر والأخضر خلال العطلة كالتالي: (الجمعة 31 ديسمبر 2021) من الساعة 8:00 صباحاً إلى 12:00 (منتصف الليل). و (السبت 1 يناير 2022) من الساعة 12:00 منتصف الليل إلى 2:15 صباحاً (اليوم التالي). وسيكون التشغيل يوم الأحد حسب ساعات الخدمة الجديدة من الساعة (8:00) صباحاً إلى (1:15) صباح اليوم التالي.

وستكون ساعات تشغيل ترام دبي (الجمعة 31 ديسمبر 2021) من الساعة 9:00 صباحاً إلى 12:00 (منتصف الليل). وسيعمل الترام (السبت 1 يناير 2022) من الساعة 12:00 منتصف الليل إلى 1:00 صباح اليوم التالي. وسيكون التشغيل يوم الأحد حسب ساعات الخدمة الجديدة من الساعة (9:00) صباحاً إلى (1:00) صباح اليوم التالي.

وستكون مواعيد عمل الحافلات السبت 1 يناير 2022 كما يلي: المحطات الرئيسة مثل سوق الذهب، من الساعة 4:50 صباحاً وحتى 1:22 صباح اليوم التالي، ومحطة الغبيبة من الساعة 4:26 صباحاً وحتى 12:57 صباح اليوم التالي.

أما المحطات الفرعية مثل السطوة، فستعمل الحافلات فيها من الساعة 4:45 صباحاً إلى 11:50 مساء، باستثناء خط C01 الذي سيعمل على مدار الساعة، ومحطة القصيص من الساعة 4:50 صباحاً وحتى 12:04 صباح اليوم التالي، فيما ستعمل الحافلات في محطة القوز الصناعية من الساعة 5:02 صباحاً وحتى 11:30 مساءً، أما محطة جبل علي، فستعمل من الساعة 4:58 صباحا إلى الساعة 11:47 مساء.

وستقدّم محطات الحافلات المغذية للمترو (سنتربوينت، مول الإمارات، ابن بطوطة، برج خليفة، أبو هيل، اتصالات) خدماتها تزامناً مع ساعات تشغيل ورحلات المترو.

أما مواعيد عمل حافلات عبر المدن والحافلات التجارية، فستكون كما يلي: تقدم المحطات الرئيسة، مثل الغبيبة، خدماتها من الساعة 6:40 صباحاً وحتى الساعة 10:20 مساء، محطة حافلات ميدان الاتحاد من الساعة 4:25 صباحاً وحتى 12:15 صباح اليوم التالي، محطة ديرة سيتي سنتر من الساعة 6:40 صباحاً وحتى 11:30 مساءً، محطة السبخة من الساعة 6:30 صباحاً وحتى 10:30 مساء، محطة مترو اتصالات من الساعة 6:00 صباحاً إلى 9:00 مساء، محطة مترو أبوهيل من الساعة 6:30 صباحاً إلى 10:35 مساء، ومحطة حافلات حتا من الساعة 5:30 صباحاً إلى 9:30 مساء.

فيما ستكون مواعيد عمل المحطات الخارجية كما يلي: محطة حافلات الجبيل في الشارقة من الساعة 5:30 صباحا وحتى الساعة 11:15 مساء، وخط عجمان من الساعة 5:30 صباحاً وحتى 11:00 مساءً.

ونود هنا أن نلفت عناية الجمهور إلى أن خدمة حافلات إكسبو المجانية القادمة من الإمارات الأخرى إلى موقع إكسبو ستتوقف في تمام الساعة 8:00 مساء ليلة رأس السنة 31 ديسمبر 2021، بينما ستتوقف خدمة حافلات إكسبو المجانية من داخل إمارة دبي إلى موقع إكسبو في تمام الساعة 10:00 مساء في هذه الليلة.

وستكون مواعيد عمل وسائل النقل البحري كما يلي: الباص المائي (الجمعة 31 ديسمبر 2021): مرسى دبي (BM1) مارينا مول - مارينا واك 12:00 ظهراً – 8:00 مساءً مارينا بروميناد - مارينا مول مارينا تيراس - مارينا واك 02:00 ظهراً – 8:00 مساءً مارينا مول - بلوواترز (BM3) 4:10 مساءً – 8:00 مساءً.

وستكون أوقات عمل الباص المائي (السبت 1 يناير 2022) كما يلي: مرسى دبي (BM1) مارينا مول - مارينا واك 12:00 ظهراً – 11:45 مساءً مارينا بروميناد - مارينا مول مارينا تيراس - مارينا واك 02:00 ظهراً – 10:45 مساءً مارينا مول - بلوواترز (BM3) 4:10 مساءً - 11:45 مساءً

وستكون أوقات عمل العبرات الجمعة (31 ديسمبر 2021): سوق دبي القديم - بني ياس (CR3) الفهيدي - السبخة (CR4) الفهيدي - سوق ديرة القديم (CR5) بني ياس - السيف (CR6) من الساعة 10:00 صباحا إلى 8:00 مساء. وسوق دبي القديم - الفهيدي - السيف (CR7) 3:15 مساءً – 8:00 مساءً دبي فستيفال سيتي - دبي كريك هاربر (CR9) 02:00 ظهراً - 8:00 مساءً الجداف - دبي فستيفال سيتي (BM2) 08:00 صباحاً – 8:00 مساءً و 12:30 صباحاً – 2:00 صباح اليوم التالي.

وستعمل العبرات يوم السبت (1 يناير 2022): سوق دبي القديم - بني ياس (CR3) 10:00 صباحاً – 11:50 مساءً، الفهيدي - السبخة (CR4) الفهيدي - سوق ديرة القديم (CR5) 10:00 صباحاً – 11:45 مساءً، بني ياس - السيف (CR6) 10:00 صباحاً – 12:20 صباح اليوم التالي، سوق دبي القديم - الفهيدي - السيف (CR7) 3:15 مساءً – 11:05 مساءً، دبي فستيفال سيتي - دبي كريك هاربر (CR9) 4:00 مساءً – 11:55 مساءً، الجداف - دبي فستيفال سيتي (BM2) 10:00 صباحاً – 11:50 مساءً ورحلات سياحية من محطة شارع الشيخ زايد (TR6) 4:00 مساءً - 11:00 مساءً.

وسيعمل فيري دبي يوم الجمعة (31 ديسمبر 2021): الغبيبة - قناة دبي المائية - مارينا مول (FR1) الساعة 1:00 ظهراً الرحلات السياحية من مارينا مول (FR4) الساعة 11:30 صباحاً و 4:30 مساءً. أما يوم السبت (1 يناير 2022) فسيعمل فيري دبي: الغبيبة - قناة دبي المائية - مارينا مول (FR1) 1:00 ظهراً و 6:00 مساءً الرحلات السياحية من السيف (FR3) 4:30 مساءً الرحلات السياحية من مارينا مول (FR4) 4:30 مساءً.

التاكسي المائي الجمعة (31 ديسمبر2021) حتى السبت (1 يناير 2022)، فسيكون حسب الطلب 12:00 ظهراً - 08:00 مساءً، ويتوجب على المتعامل الحجز بشكل مسبق.

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