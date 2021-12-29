شرطة أبوظبي تحذر من الممارسات غير الحضارية في احتفالات رأس السنة

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعدت شرطة أبوظبي خطة أمنية لتأمين احتفالات رأس السنة في جميع مناطق الإمارة، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، بما يضمن انسيابية حركة المرور، وتخفيف الازدحامات المرورية، والالتزام بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية للوقاية من «كوفيد-19»، محذرة من الممارسات غير الحضارية خلال الاحتفالات.

وأفاد مدير قطاع العمليات المركزية، اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، بأن شرطة أبوظبي أعدت خطة أمنية مشتركة لتأمين المناطق السياحية والمراكز التجارية وحركة السير خلال احتفالات رأس السنة، مع مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية، ضماناً لأمن وسلامة الجمهور.

وأكدت مديرية المرور والدوريات في قطاع العمليات المركزية، جاهزيتها لتعزيز السلامة المرورية، باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة، وحثت مستخدمي الطرق على الانتباه والتقيد بقانون السير والمرور، والسرعات المحددة، واستخدام حزام الأمان للسائقين والركاب، وعدم الانشغال بالهاتف أثناء القيادة، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات.

وحذرت من الممارسات غير الحضارية، مثل قيادة المركبة بتهور والضجيج، ودعت إلى الالتزام بالإرشادات والنصائح التي تهدف إلى توفير الحماية والسلامة، وتهيئة الأجواء لإنجاح الفعاليات والأنشطة وتحقيق السعادة للجمهور في لحظات الاحتفالات باستقبال السنة الميلادية الجديدة، وعكس الصورة الحضارية للدولة.

وأكمل مركز القيادة والتحكم بإدارة العمليات في قطاع العمليات المركزية، استعداداته لرأس السنة الميلادية والعام الجديد، وذكر مدير إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية، العميد ناصر سليمان المسكري، أن شرطة أبوظبي وفرت أفضل الأجهزة والتقنيات والكوادر البشرية المؤهلة في غرفة العمليات، داعياً أفراد المجتمع إلى عدم التردد في الاتصال بغرفة العمليات المركزية عبر الاتصال على خط الطوارئ 999 على مدار الساعة.

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