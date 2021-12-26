ضبط 450 دراجة مخالفة في الشارقة

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

كشف رئيس مركز شرطة البحيرة الشامل بالإنابة المقدم محمد علي بن حيدر، أن مجموع الدراجات المخالفة التي تم ضبطها خلال شهر نوفمبر الماضي بلغ 450 دراجة، وذلك خلال الحملة التي تم تنفيذها في مناطق الاختصاص التابعة للمركز، وذلك بالتعاون مع بلدية الشارقة.

وأضاف بن حيدر أن الضبطيات تمثلت في 148 دراجة نارية، و279 دراجة هوائية مخالفة، وعدد 23 سكوتر كهربائياً.

وأشار إلى أن أبرز المخالفات التي تم تحريرها في قيادة الدراجات تمثلت في قيادة الدراجات في الأماكن والطرق المخصصة للمركبات، وما ينتج عنها من تبعيات خطيرة.

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