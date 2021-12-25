«طرق دبي» تفتتح توسعة طريق دبي - العين

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أمس، مشروع توسعة طريق دبي - العين، من ثلاثة مسارات إلى ستة مسارات في اتجاه العين، وذلك في المقطع الممتد من تقاطع بوكدرة إلى تقاطع شارع الشيخ محمد بن زايد مع طريق دبي ـ العين، بطول ثمانية كيلومترات، إضافة إلى نفقين لخدمة الحركة المرورية للدخول والخروج من وإلى شارع الميدان، وكذلك الطرق الخدمية المؤدية لمواقع المجمعات السكانية في مناطق ند الشبا 1و2 و3 و4، وجسر ند الشبا الجديد ومنطقة ميدان وميدان هايتس.

وأوضحت الهيئة أن الدخول إلى منطقة ند الشبا 2 عبر النفق للقادمين من اتجاه دبي، سيكون من خلال طريق الخدمة عبر مخرج رقم ستة على شارع عود ميثاء، في حين سيكون الخروج من منطقة ميدان هايتس، بالاتجاه إلى طريق دبي - العين، سيكون عبر الطريق المؤقت الذي يربط الحركة المرورية القادمة من منطقة ميدان هايتس من خلال شارع الأبجر إلى طريق دبي - العين الرئيس.

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