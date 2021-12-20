«طرق دبي» تحتفل بالرحلة المليون عبر «كريم بايك»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

في خطوة تعكس مدى الإقبال على استخدام خدمة الدراجات الهوائية في دبي، احتفلت هيئة الطرق والمواصلات بدبي وشركة «كريم» بالراكب صاحب الرحلة رقم مليون، والراكب الأكثر استخداماً لخدمة دراجات «كريم بايك»، باشتراك مجاني لمدة عام كامل، في حين تم الكشف عن تقديم عروض خاصة بهذه المناسبة لجميع المتعاملين من مستخدمي الدراجات الهوائية في الإمارة خلال يومي 24 و25 ديسمبر الجاري.

يأتي هذا تزامناً مع الاهتمام الكبير الذي توليه إمارة دبي للتشجيع على استخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة، والبدائل التي تسهم في المحافظة على جودة الهواء، فضلاً عن تشجيع استخدام الدراجات الهوائية، لما لها من آثار إيجابية عديدة على صحة المجتمع، لكونها تمثل نشاطاً رياضياً إلى جانب كونها وسيلة انتقال سهلة وخفيفة ومنخفضة الكلفة.

ومن خلال تطبيق «كريم بايك»، يتمتع المستخدمون بإمكانية الاستفادة من الخدمة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مع التمتع بخيارات عضوية زهيدة الكلفة، تراوح من الاشتراكات اليومية إلى السنوية، وتغطي الخدمة مجموعة من «#وجهات_دبي»، والمناطق والتجمعات السكنية، ومجمعات الأعمال في جميع أنحاء المدينة، مثل: مرسى دبي، شارع شاطئ الجميرا، أبراج بحيرات جميرا، الروضة، مرتفعات البرشاء، قناة دبي المائية، مدينة دبي للإعلام، داون تاون دبي والقدرة، إضافة إلى عدد من الطرق الملائمة في أحياء الكرامة والمنخول.

وتم الإعلان عن تخفيض قيمة التصريح اليومي لمستخدمي خدمة «كريم بايك» من 20 درهماً إلى درهم واحد احتفاءً بتحقيق الإنجاز المتمثل في إتمام الرحلة رقم مليون من خلال الخدمة، علماً بأن الفائزين المكرمين هم صوفي ستيوارت، التي أكملت الرحلة رقم مليون، إضافة إلى راجيش ماغرانثي وناتاشا روكافيشنيكوفا اللذين كانا الأكثر استخداماً لخدمة دراجات كريم منذ إطلاقها.

ويبرز الإقبال على استخدام الدراجات الهوائية في دبي كثمرة للخطة الشاملة التي وضعتها هيئة الطرق والمواصلات لتوفير مسارات خاصة للدراجات الهوائية، تغطي جميع مناطق الإمارة لاستخدامها كوسيلة صديقة للبيئة في التنقل، أو كشكل من أشكال ممارسة الرياضة، وعملاً برؤية الهيئة في الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام.

وتسهم خدمات التشارك في الدراجات في جهود تحقيق استدامة دبي، وتحويلها إلى مدينة صديقة للدراجات، ومشجعة للسكان والسياح على الاستمتاع بأسلوب حياة نشط وصحي، ومنحهم فرصة استخدام خيار نقل مستدام من شأنه تحسين التنقل الصديق للبيئة في جميع أنحاء المدينة.

وتدعم خدمة «كريم بايك» جهود هيئة الطرق والمواصلات لإنشاء نظام بيئي متكامل، يوفر وسائل نقل مختلفة، ويدعم نموذجاً مرناً خالياً من المركبات، ويتكامل مع خدمات المواصلات اليومية من خلال استخدام أسلوب تنقل يمتاز بالراحة والأمان. وتندرج هذه التوجهات في إطار الجهود التي تبذلها حكومة دبي للحد من استهلاك الطاقة، وتخفيض مستويات التلوث، وتوفير بيئة أكثر صحة وسعادة، وتوفير خدمة ربط قصيرة المدى (الميل الأول والأخير) من شأنها مساعدة مستخدمي وسائل المواصلات العامة في الوصول إلى وجهاتهم النهائية.

وقالت المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات، المهندسة ميثاء بن عدي: «يعتبر هذا الإنجاز شهادة تميز لاستراتيجية (الميل الأول والأخير)، التي تستند إلى ثلاثة محاور هي الاستدامة، والتنقل المشترك، وسلامة المستخدمين. وبالتالي، تتناغم تماماً مع أهداف هيئة الطرق والمواصلات الرامية لجعل الطرق ووسائل المواصلات صديقة للجميع. كما أنها تعزز التكامل مع وسائل المواصلات العامة، وتدعم التنقل المشترك».

وتعليقاً على الوصول إلى هذا المرحلة المتميزة، قال المدير العام للتنقل لدى شركة كريم، باسل النحلاوي: «نحن فخورون للغاية بالوصول إلى هذه المرحلة المهمة المتمثلة في إكمال مليون رحلة بواسطة خدمة (كريم بايك)، ونعمل باستمرار على تزويد عملائنا بأفضل الخدمات وأكثرها كفاءة، ونعتبر التنقل ذا المسافات القصيرة وسيلة نقل رائعة ومريحة وآمنة، ويسهم في مساعدة عملائنا في الوصول إلى وجهاتهم من وإلى الميل الأول والأخير».

• إمارة دبي تشجع على استخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة للمحافظة على جودة الهواء.



• مسارات الدراجات الهوائية تخدم «#وجهات_دبي» المختلفة وتسهل الوصول إليها.

%60 من مستخدمي «كريم بايك» يعتبرونها نشاطاً ممتعاً

يستخدم 16% من مستخدمي الدراجات الهوائية خدمة «كريم بايك» على أساس يومي، بينما يستخدمها 25% منهم مرة واحدة في الأسبوع، ومن بين هؤلاء المستخدمين، يعتقد 33% أن خدمة «كريم بايك» تجعل النقل أكثر سهولة، بينما ذكر 55% أنها شكل جيد من التمارين، و60% يعتبرونها نشاطاً ممتعاً. إضافة إلى ذلك، يستخدم الكثير من العملاء الخدمة للتنزه، خصوصاً في مرسى دبي على وجه التحديد، وأكد 87% من الذين شملهم الاستطلاع أنهم يعتبرون دراجات كريم آمنة ومريحة.

«#وجهات_دبي»

يخدم تخصيص مسارات للدراجات الهوائية، ذات مواصفات الجودة العالمية، في تأكيد الوصول السهل والسريع إلى العديد من «#وجهات_دبي» المختلفة، كما يعزز من مستوى الإقبال على استخدام الدراجات الهوائية، تحقيقاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في جعل دبي المدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة في العالم، وتوفير بدائل مناسبة تشجع السكان والزوار على ممارسة رياضة وهواية ركوب الدراجات الهوائية.

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