وظائف «إسعاد عملاء» للمواطنين في دبي

المصدر: إعداد: أشرف جمال

طرحت مراكز خدمات خاصة في إمارة دبي، عدداً من الشواغر للمواطنين، في مجالات خدمة وإسعاد واستشارات المتعاملين، بينها فرص وظيفية تحت مسمى «استشاري سعادة المتعاملين»، في أحد مراكز خدمة «توصيل» للخدمات الحكومية، بمؤهّل دراسي «ثانوية عامة وما فوق»، شريطة توافر خبرات مسبقة في أي من مراكز تسهيل أو توصيل.

وأفاد المركز بأن إجمالي عدد ساعات دوام الموظف اليومية سيكون ثماني ساعات «بنظام الشفتات»، داعياً الراغبين في التقدم للحصول على الوظائف المتاحة ممن تتوافر فيهم الشروط المطلوبة، إلى إرسال السير الذاتية وشهادات الخبرة، والأوراق الثبوتية على البريد الإلكتروني etasheel@gmail.com.

فيما طرح أحد مراكز خدمة «تسهيل» أربعة شواغر للمواطنين تحت مسمى وظيفي «استشاري خدمة العملاء»، بمؤهل «الثانوية»، مع توافر خبرة لا تقل عن سنة في أي من مراكز تسهيل، داعياً الراغبين في الحصول على الوظائف ممن تنطبق عليهم الشروط إلى إرسال السير الذاتية إلى Hr@quickway.ae

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