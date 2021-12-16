رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون رئيس كازاخستان بيوم الاستقلال

المصدر: أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان بمناسبة يوم استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي اسكار مأمن رئيس وزراء كازاخستان.

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