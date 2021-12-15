مزاينة مدينة زايد تبدأ استقبال قوافل الإبل

المصدر: مدينة زايد ■ الإمارات اليوم

بدأت مزاينة مدينة زايد (المحطة الثالثة) بمهرجان الظفرة في دورته الـ15 استقبال قوافل الإبل المشاركة في أشواط المحليات والمهجنات الأصايل لفئة المفاريد، حيث تستمر مسابقاتها إلى 23 ديسمبر الجاري، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي.

وتوافد ملاك الإبل من دولة الإمارات ودول الخليج العربي، منذ الصباح الباكر، إلى موقع مزاينة مدينة زايد في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، لإدخال الإبل المشاركة في الأشواط إلى شبوك المزاينة، وذلك استعداداً لعرضها على اللجان الطبية والفرز والتحكيم، وسط التزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في موقع المزاينة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتبدأ الإبل المشاركة في أشواط الحقايق المحليات والمهجنات الأصايل، صباح اليوم، بالدخول إلى شبوك المبيت، وسيتم إعلان نتائجها يوم السبت.

فيما سيتم مساء الجمعة إعلان نتائج أشواط سن المفاريد المحليات، ضمن سبعة أشواط للشرايا والتلاد لإبل أصحاب السمو الشيوخ وأبناء القبائل، وقد خُصصت لها 65 جائزة قيمة.

وتشهد مزاينة الإبل بمهرجان الظفرة توسعاً كبيراً في دورتها الـ15 ضمن موسم مزاينات الإبل بأبوظبي، التي تتوزع على أربعة مواقع (سويحان، رزين، مدينة زايد، مهرجان الظفرة)، وتشمل 312 شوطاً، إضافة إلى جائزتي بيرق الإمارات للمحليات والمجاهيم.

• دخول إبل المحليات والمهجنات الأصايل لفئة المفاريد.. واليوم فئة الحقايق.

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