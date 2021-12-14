متاحف الشارقة تحتضن «بازار القهوة»

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

ينظم متحف الشارقة للتراث، فعالية «بازار القهوة» في نسختها الأولى خلال الفترة من 14 - 17 ديسمبر الجاري، بهدف التعريف بأهمية القهوة في الماضي والحاضر، بالإضافة إلى إبراز مكانتها في المجتمع وفي التقاليد العربية والعالمية، وتعريف الجمهور بدور القهوة في توحيد المجتمع وتعزيز الروابط، ودعم الاقتصاد المحلي والعالمي.

وتتضمن الفعالية عدداً من الأنشطة المصاحبة، إلى جانب استضافتها نخبة من الخبراء خلال جلسات حوارية ثرية تستمر على مدى أربعة أيام، وتسلط الضوء على أهمية القهوة وطرق تحضيرها وتاريخها.

كما ينظم المتحف على هامش «بازار القهوة» عدداً من ورش العمل المميزة للأطفال والكبار، تتضمن ورشة الرسم باستخدام القهوة، وورشاً تعليمية للأطفال، كورشة البريد، وألعاب من الماضي، بالإضافة إلى فرصة تذوق الجمهور لمختلف أنواع القهوة، من خلال مجموعة من المقاهي المتنقلة.

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