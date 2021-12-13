4 أيام عمل أسبوعياً للحضانات الحكومية في الشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم:

أعلن مجلس الشارقة للتعليم عن تعديل أوقات استقبال الأطفال في الحضانات الحكومية بالشارقة ليصبح أربعة أيام عمل، بناءً على توجيهات المجلس التنفيذي بالشارقة بشأن تغيير نظام العمل الأسبوعي في الإمارة.

عى أن تبدأ من يوم الاثنين وحتى يوم الخميس، وتصبح عطلة نهاية الأسبوع أيام الجمعة والسبت والأحد، على أن يبدأ تطبيق الدوام الجديد ابتداءً من 01/يناير/2022م، من الساعة 6:45 صباحاً وحتى الساعة 4:00 مساءً.

كما تطبق هيئة الشارقة للتعليم الخاص، أربعة أيام للدوام المدرسي أسبوعياً، بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وعلى قرار المجلس التنفيذي بالإمارة بشأن أيام العمل في الإمارة.وقررت الهيئة تعديل الدوام في المؤسسات التعليمية الخاصة في الإمارة، ليصبح أربعة أيام عمل ابتداءً من يوم الإثنين وحتى يوم الخميس، وتصبح عطلة نهاية الأسبوع أيام الجمعة والسبت والأحد، حيث يبدأ تطبيق الدوام الجديد من الأول من يناير 2022.

وكانت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أفادت أخيراً، بأن نظام الدوام المدرسي سيطرأ عليه تغيير في جميع المدارس الحكومية على مستوى الدولة، وسيكون يوم الجمعة نصف يوم دراسة، في إطار تغيير نظام العمل الأسبوعي، ليتوافق مع النظام الجديد الذي اعتمدته الحكومة الاتحادية، والذي يبدأ تطبيقه في الأول من يناير المقبل. وأوضحت المؤسسة أن تغيير نظام الدوام سيأخذ في الحسبان المراحل الدراسية والمعطيات اللوجيستية لكل مدرسة، ليتوافق مع النظام الجديد لأيام العمل والعطلة الأسبوعية، وستكون أيام الدراسة من الإثنين إلى الخميس بدوام كامل، فيما سيكون يوم الجمعة نصف دوام مدرسي.

وذكرت المؤسسة أن العطلة الأسبوعية لطلبة المدارس الحكومية ستصبح يومي السبت والأحد، اعتباراً من الأول من يناير المقبل، مشيرة إلى أن العمل سيكون مع مديري المدارس الحكومية وأولياء أمور الطلبة، لضمان سلاسة هذا التغيير.

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