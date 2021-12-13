«نظفوا الإمارات» تجمع 22 ألف كيلو نفايات

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

جمعت مجموعة عمل الإمارات والمشاركون، خلال العام الجاري، 22 ألفاً و93 كلغم نفايات من إمارات عدة في الدولة، تحت مظلة حملة «نظفوا الإمارات»، وقد سجلت الحملة مشاركة 7555 شخصاً يمثلون العديد من الجهات الحكومية والخاصة، ومختلف شرائح المجتمع والفئات العمرية.

وافتتحت «المجموعة»، بالتعاون مع بلدية مدينة أبوظبي، موقعين في العاصمة أبوظبي لحملة نظفوا الإمارات 2021، تحت رعاية وزارة التغير المناخي والبيئة، حيث تواصل المجموعة دورتها الـ20 من حملة «نظفوا الإمارات»، التي انطلقت في السادس من ديسمبر بالشارقة. واختتم الأسبوع الأول من الحملة بنجاح، بتنظيف ثلاثة مواقع هي: الشارقة وعجمان والفجيرة.

وبدأ الأسبوع الثاني من حملة «نظفوا الإمارات» في إمارة دبي، أول من أمس، في منطقة بحيرات القدرة، ثم توجهت المجموعة، أمس، إلى العاصمة أبوظبي، مركّزة على منطقتَي الشهامة والوثبة. ووصل إجمالي المشاركين إلى 955 شخصاً في الموقعين.

وانتشر المشاركون بعدها في المناطق المجاورة للموقعين، على مساحة أكثر من ثلاثة كيلومترات، حيث قاموا بجمع النفايات وتنظيف المنطقة، وقد وصل مجموع ما تم جمعه إلى 5800 كلغم من النفايات المختلطة من الموقعين. وتم فصل المواد القابلة لإعادة التدوير، التي جمعها المشاركون، عن النفايات العامة، من قبل فريق المجموعة والمتطوعين، وتم إرسال المواد القابلة لإعادة التدوير على شاحنات «المجموعة» إلى مصانع إعادة التدوير الموجودة في الدولة.

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