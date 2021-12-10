انطلاق الدورة الأولى من «مهرجان فعاليات الشارقة»

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

أكد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، على تنوع الفعاليات التي تنظمها دوائر وهيئات إمارة الشارقة، بما يلبي مختلف اهتمامات واحتياجات فئات وشرائح المجتمع، وبما يدعم المسيرة التنموية التي تبنتها وعملت عليها إمارة الشارقة.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه، أمس، الدورة الأولى من «مهرجان فعاليات الشارقة»، الذي تنظمه مبادرة «فعاليات الشارقة» التابعة للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وذلك في مسرح المجاز، تحت شعار «تشرق بفعالياتها».

وأشار سموه إلى أن الإقبال المتزايد على مختلف الفعاليات في الإمارة يعكس نجاحها، وتنوع مجالاتها الثقافية والفنية والاجتماعية والرياضية والترفيهية، وغيرها، وذلك بتعاون بنّاء بين القطاعين العام والخاص، يدعم ما تصبو إليه الإمارة من اهتمام متكامل بكل أفراد الأسرة والمجتمع.

وأطلق سموه أجندة الفعاليات التي تنظمها دوائر وهيئات إمارة الشارقة في عام 2022، في مختلف المجالات الثقافية والاقتصادية والعلمية والتراثية والرياضية والفنية والترفيهية، وتستهدف فئات وشرائح المجتمع كافة.

وتابع سموه والحضور العرض الغنائي «الشارقة تشرق»، كما تخلل الحفل فقرات متنوعة، تضمنت الألعاب النارية، وعروضاً فنية وترفيهية.

وقالت مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، علياء بوغانم السويدي: «منذ إطلاق (موقع فعاليات الشارقة)، كانت الرؤية واضحة في إبراز ما تزخر به الإمارة من فعاليات وأحداث بتعاون ومشاركة قطاعيها العام والخاص، وفق منصة واحدة متكاملة تعطيها حقها من الاهتمام، وتنعكس على الحضور الإعلامي والسياحي الأمثل لها».

وأضافت أن هذه المبادرة إحدى ثمار موقع فعاليات الشارقة، ويشارك في دورته الأولى أكثر من 25 دائرة ومؤسسة حكومية وخاصة، تعمل جميعها بروح الفريق الواحد، لتحتفي بإنجازات الإمارة في أجواء احتفالية مميزة، ونحن نخطو نحو عام جديد حافل بالأهداف والرؤى.

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