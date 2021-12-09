وظائف للمواطنين في «شركة عالمية» بجبل علي

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

طرحت شركة عالمية تابعة للقطاع خاص في جبل علي بدبي، عدداً من الشواغر الوظيفية للكوادر الوطنية من المواطنين أصحاب الخبرات، في قطاعات متنوعة، بينها شواغر تحت مسمى وظيفي «إداري تنفيذي»، بمؤهّل جامعي، مع خبرة سنتين في مجال إدارة المكاتب (سكرتارية)، مشترطة على الراغبين في التقدم إجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي، على أن تكون ساعات الدوام ثماني ساعات مع فترة راحة، والراتب الشهري 13 ألف درهم. كما طرحت الشركة شاغراً تحت مسمى «موظفة استقبال»، لحملة مؤهل «دبلوم» بخبرة لا تقل عن سنة في مجال إداري أو خدمة عملاء، مع إجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي، منوهة إلى أن الدوام سيكون من الأحد إلى الخميس، والراتب 10 آلاف درهم.

وأتاحت كذلك شواغر (ذات أفضلية للمواطنات الإناث من حملة شهادة الدبلوم أو مؤهل جامعي) تحت مسمى «منسق موارد بشرية»، تتولى تنسيق المقابلات وحجز المواعيد وعملية الأرشفة، شريطة توافر خبرة سنتين، مع إجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي، على أن يتراوح الراتب ما بين ثمانية آلاف إلى 10 آلاف درهم، داعية الراغبين في التقدّم لشغل الوظائف المتاحة إلى إرسال السيّر الذاتية و إثبات الجنسية (خلاصة قيد) على البريد الإلكتروني: recruituae@hotmail.com

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