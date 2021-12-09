تنفيذي الشارقة يعتمد 3 أيام إجازة عطلة نهاية الأسبوع

المصدر: مصباح أمين_ الشارقة

قال الأمين العام المساعد للمجلس التنفيذي لحكومة الشارقة، أحمد السويدي، إنه بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة ولي العهد الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، اعتمد المجلس التنفيذي اليوم تغير نظام العمل الأسبوع تماشاً مع رؤية الدولة ليصبح أربعة أيام عمل ابتداءً من يوم الإثنين وحتى يوم الخميس، وتصبح عطلة نهاية الأسبوع أيام الجمعة والسبت والأحد.

وأوضح أنه التغيير يشمل ساعات العمل الرسمي للجهات الحكومية لتكون من الساعة 7:30 صباحاً إلى 3:30 بعد الظهر، على أن يبدأ تطبيق النظام الجديد ابتداءً من 1 يناير 2022م

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