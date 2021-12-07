برودة شديدة تبدأ في الجزيرة العربية ‎

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

قال رئيس مجلس إدارة جمعية الامارات للفلك، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء و الفلك، إبراهيم الجروان، إن موسم "المربعانية" أول مواسم فصل الشتاء و أوان بدء توغل شدة البرد في الجزيرة العربية يبدأ مع طلوع اول نجوم المربعانية فجر 07 ديسمبر، نجم "إكليل العقرب أو الإكليل" كما يعدها أهل الانواء.

وشرح الجروان أن المربعانية، أربعون يوما يبدأ البرد خلالها بالتعمق ويشتد، وذكر بأنها وقت مطر الشتاء وربيع الارض .

و"الشتاء كله ربيعٌ عند العرب، والمطر عندهم ربيع متى جاء في وقت اعتدال الجو او قدوم البرد".

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