ساحات بأنظمة ذكية لحجز المركبات في الفجيرة

المصدر: سمية الحمادي ■ الفجيرة

أعلن مدير بلدية الفجيرة، المهندس محمد الأفخم، عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة «الإمارات للمواقف»، تهدف إلى توفير إطار رسمي في مجال استثمار وإدارة وإعادة تأهيل ساحات حجر المركبات، المجهزة بأحدث البرامج والأنظمة الذكية، وذلك لتعزيز المظهر الحضاري والجمالي في شوارع ومناطق الإمارة، والقضاء على ظاهرة السيارات المهملة.

وذكر أن الساحات ستعمل عبر نظام أمني متكامل، يتكون من فريق متخصص من أفراد الأمن وكاميرات مراقبة في مختلف أرجائها وبواباتها، إضافة إلى تقديم خدمة تأمين المركبات الموجودة في ساحات الحجز ضد الحريق والسرقة، كما ركزت الشركة في إدارة عملياتها على تحقيق عاملي السرعة والجاهزية في نقل المركبات المطلوب حجزها خلال 24 ساعة فقط، إلى جانب الوصول إلى موقع المركبة المطلوب حجزها خلال مدة أقصاها 60 دقيقة.

وأشار الأفخم إلى أنه بموجب الاتفاقية ستمنح بلدية الفجيرة شركة «الإمارات للمواقف» امتياز استثمار وتأهيل وإدارة ساحة الحجز، والقيام بخدمات سحب المركبات وإدارة حجزها، وفقاً لأعلى المستويات والمعايير والشروط المعمول بها، وبما ينسجم مع الشروط الفنية المدرجة في الاتفاقية. ولفت إلى أن هذه الاتفاقية تتماشى من مساعي بلدية الفجيرة الرامية إلى دعم مسيرة التطور الحضاري بالإمارة، وتحقيق المزيد من النقلات النوعية في مجالات البيئة والصحة والاستثمار والمرافق العامة والخدمات. وأوضح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للإمارات للمواقف، عبدالله مطر المناعي، أن الإمارات للمواقف تعد أول شركة متخصصة على مستوى الإمارات تبتكر نظاماً يسهل على الجهات الحكومية والمتعاملين إجراءات حجز المركبات.

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