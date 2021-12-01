بدور القاسمي تدعو إلى شراكات عالمية تعزز مسيرة قطاع النشر

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

دعت الشيخة بدور القاسمي، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، مجتمع الناشرين، والعاملين في الصناعات الإبداعية والرقمية، وأصحاب المصلحة، والجهات المعنية بقطاع النشر، إلى إبرام الشراكات، وتعزيز العلاقات الوثيقة فيما بينهم، بهدف استحداث حلول مبتكرة، والتغلب على التحديات التي تواجه صناعة النشر.

جاء ذلك في كلمة الشيخة بدور القاسمي خلال حفل افتتاح «معرض سالونيك الدولي للكتاب» في اليونان، أكدت فيها أن توسيع آفاق التعاون والحوار الهادف على المستوى العالمي سيسهم في تعزيز قوة صناعة النشر، وتمكين الناشرين من التكيّف مع المستجدات، مشيرة إلى أن الميثاق الدولي لتعزيز استدامة ومرونة قطاع النشر (InSPIRe) سيعزز التعاون والعمل المشترك بين الناشرين، وسيلعب دوراً محورياً في تحديد الفجوات القائمة، ويكشف المزيد من الفرص المتاحة.

وشددت رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين على التزام الاتحاد بتمكين صناعة النشر من مواكبة التحولات والتطورات المستقبلية، التي تتطلب معرفة أوسع وأشمل لتوجهات القراء، مؤكدةً أن الاتحاد سيواصل تقديم الدعم لكل الناشرين والأسواق التي تواجه تحديات في التكيّف مع المتغيرات المتسارعة التي يشهدها سوق الكتاب.

وقالت الشيخة بدور القاسمي إن قطاع النشر يعد مصدراً لكل الأفكار الجديدة والعصرية التي تؤثر على الأفراد والمجتمعات والمؤسسات في مختلف بلدان العالم، وإن نجاح ناشر واحد هو نجاح لكل الناشرين، وأعلنت أن أكاديمية الاتحاد الدولي للناشرين، المنصة العالمية المركزية التي تقدم دورات تدريبية بلغات عدة لتزويد الناشرين بالأدوات اللاّزمة لتطوير مهاراتهم في توظيف آليات ووسائل التكنولوجيا الحديثة، ستعمل على دفع مسيرة التحول الرقمي في قطاع النشر، بهدف دعم جميع العاملين، وسد الفجوات الرقمية القائمة فيه.

وأشادت في كلمتها الرئيسة ضمن «برنامج الناشرين المحترفين» لدورة العام الجاري، بتركيز معرض سالونيك على أهمية ودور الترجمة، لافتةً إلى أن نقل المعارف والعلوم بين اللغات يلعب دوراً محورياً في تعزيز التعاون بين الناشرين على المستوى العالمي، وفي منظومة النشر ككل.

وأوضحت الشيخة بدور القاسمي أن الترجمة تمهد الطريق أمام الناشرين وشركات النشر والقراء لمواكبة ومواصلة الاطلاع على المحتوى المعرفي الإبداعي الصادر في مختلف لغات وثقافات العالم، مؤكدةً التزام الاتحاد بدعم مساعي وجهود حركة الترجمة في ضوء بحث الناشرين عن قنوات جديدة لتعزيز مرونة أعمالهم، ومواصلة توفير الكتب للقراء.

وعلى هامش فعاليات «معرض سالونيك الدولي للكتاب»، التقت الشيخة بدور القاسمي عدداً من أعضاء اتحاد الناشرين وأصحاب متاجر بيع الكتب اليونانيين، حيث تبادلت معهم الرؤى والأفكار حول توجهات صناعة النشر الحديثة.

وجاء الاجتماع عقب لقاءات جمعت الشيخة بدور القاسمي بممثلين عن اتحادات الناشرين في كل من الإمارات، والسعودية، وروسيا، وتركيا، ومصر، وكينيا، وساحل العاج، وغانا، وجورجيا.

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