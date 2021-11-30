فاهم القاسمي: مسيرة تنموية شاملة أكسبت الإمارات مكانة متقدمة عربيا ودوليا

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

وجه الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، التهاني والتبريكات لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة ومجتمعها، مواطنين ومقيمين، بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين، مؤكداً أن الاحتفال بهذه المناسبة يكتسب أهمية استثنائية هذا العام باعتباره يصادف العيد الخمسين لتأسيس الاتحاد، ويشكل فرصة مهمة نستذكر من خلالها مجمل الإنجازات التي تحققت خلال المسيرة التنموية الشاملة التي أكسبت الدولة مكانةً اقتصاديةً وثقافيةً وعلميةً متقدمةً على المستويين العربي والدولي، فضلاً عن أنها باتت نموذجاً لبناء العلاقات مع مجتمعات العالم بثقافاته المختلفة.

وأضاف الشيخ فاهم القاسمي: "يمثل هذا اليوم التاريخي بالنسبة لكل إماراتي وإماراتية حافزاً ومنطلقاً للمزيد من البناء والتأسيس على ما تحقق لبلوع خمسين عاماً مقبلةَ مليئةً بالإنجاز في مختلف القطاعات والحقول تحت راية قيادتنا الحكيمة، ونحن في دائرة العلاقات الحكومية نعتز بعملنا بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، من أجل تعزيز مكانة إمارة الشارقة مركزاً ثقافياً تنموياً عالمياً، وتقديم الصورة المشرقة لدولة الإمارت والتعريف بمنجزاتنا الثقافية والاقتصادية والتنموية، ومشاركة تجربتنا مع مجتمعات العالم لتكون نموذجاً للشعوب التي تسعى نحو تحقيق طموحاتها في البناء والتقدم والاستدامة".

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