محمد بن زايد: نستمد من السيرة العطرة لشهداء الوطن الدروس والعبر من أجل وطن قوي منيع

المصدر: أبوظبي ■ وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أننا نستمد من السيرة العطرة لشهداء الوطن الأبرار الدروس والعبر من أجل وطن قوي منيع، قادر على مواجهة التحديات.. ونرفع هاماتنا عزاً وفخراً بهم، مضيفاً سموه أن أسماء شهداء الإمارات الأبطال وذكراهم ستبقى رمزاً لصفحات مجيدة في تاريخنا.

وقال سموه بمناسبة يوم الشهيد الذي يوافق 30 من شهر نوفمبر من كل عام، إنه مع مرور السنوات يزداد حرصنا على تخليد هذه الذكرى وإبقائها حية في ذاكرة الإمارات وشعبها وتسجيل بطولاتهم في أنصع صفحات الوطن لتعريف الأجيال المقبلة كم ضحى آباؤهم وأجدادهم حتى يحافظوا على دولة الإمارات ويصونوا أمنها ومقدارها وكرامتها.

وأضاف سموه: «تفخر دولة الإمارات وشعبها بإحياء ذكرى يوم الشهيد العظيمة، ذكرى شهدائنا الأبطال الذين جادوا بأرواحهم فداء للإمارات وأهلها وتجسيداً لقيمها ومبادئها.. نرفع هاماتنا عزاً وفخراً بهم، ونستمد من سيرتهم العطرة الدروس والعبر من أجل وطن متقدم وقوي ومنيع قادر على مواجهة التحديات بثقة والتطلع إلى المستقبل بأمل وطموح واطمئنان».

كما قال سموه إن «ذكرى شهدائنا الأبرار، ستظل مصدر إلهام على الدوام، وستبقى تضحياتهم حاضرة في وجدان شعبنا، ونموذجاً مشرقاً لحب الوطن والتضحية بكل غال ونفيس من أجله، فأعظم التضحيات هي التي تبذل من أجل الوطن، وأشرف المعارك التي تُخاض دفاعاً عنه، وأطهر الدماء، التي تراق في الذود عن حياضه وصيانة مكتسباته».

وأضاف سموه: «ستبقى أسماء شهدائنا الأبطال من العسكريين والمدنيين، في كل زمان ومكان، رمزاً لصفحات مجيدة في تاريخنا ومهما مرت السنوات.. تزداد ذكراهم توهجاً وإشراقاً، ويزداد حرصنا على تخليد هذه الذكرى وإبقائها حية في ذاكرة الإمارات وشعبها، وتسجيل بطولاتهم في أنصع صفحات كتاب الوطن، لتعريف الأجيال المقبلة كم ضحى آباؤهم وأجدادهم حتى يحافظوا على دولة الإمارات ويصونوا أمنها ومقدراتها وكرامتها. وإذا كانت الإمارات قد خصصت يوماً للشهيد تحتفي خلاله بشهدائها وتفخر ببطولاتهم وشجاعتهم، فإنها لا تنساهم أبداً، وإنما تتذكرهم على الدوام، لأنهم حاضرون في وجدان شعبها، لا يغيب ذكرهم أو تتقادم تضحياتهم».

وأكد سموه: «أن رعاية أسر الشهداء والاهتمام بشؤونهم وتوفير كل ما من شأنه التعبير عن الشكر والامتنان لهم، كان ولايزال وسيظل على قمة أولوياتنا وفي قلب اهتماماتنا، لأن دولة الإمارات وطن الوفاء الذي لا ينسى أبناءه الذين قدموا التضحيات من أجله، في كل المجالات، حتى تظل رايته عالية خفاقة في السماء حاضراً ومستقبلاً.. وتضحيات شهدائنا يتضاءل أمامها كل تقدير أو عرفان».

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن تحيته في هذه المناسبة الوطنية إلى أمهات الشهداء وآبائهم وأسرهم، الذين قدموا لدولة الإمارات فلذة أكبادهم، وضربوا المثل والقدوة في الشجاعة والوطنية والانتماء، وتحية إلى أبنائهم وبناتهم، الذين تحولوا إلى أمانة غالية في أعناقنا وأعناق الوطن.

وقال سموه: «ونحن نستعد لدخول الخمسين عاماً المقبلة من تاريخ بلادنا، بكل ما بها من طموحات وآمال وتطلعات كبيرة على مختلف المستويات وفي كل المجالات، نستحضر القيم والمعاني التي يجسدها شهداؤنا الأبرار.. قيم الوطنية والانتماء والعطاء والإخلاص والتفاني في حب الوطن والدفاع عنه ورفعته وإعلاء شأنه، لأنها تمدنا بالعزم والقوة والإرادة الصلبة لتحقيق طموحاتنا وآمالنا خلال الأعوام المقبلة، وتؤكد أن دولة الإمارات الغالية تعلو وتتقدم بأبنائها، ومهما قدمنا لها لن نستطيع أن نوفيها حقها».

ولي عهد أبوظبي:

«الإمارات الغالية تعلو وتتقدم بأبنائها، ومهما قدمنا لها لن نستطيع أن نوفيها حقها».

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