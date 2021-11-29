مواعيد الحافلات والخدمات المجانية لـ"مواقف" و"درب" أبوظبي خلال يوم الشهيد و"عيد الاتحاد"

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

أعلن مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي، التابع لدائرة البلديات والنقل، عن مجانية رسوم المواقف السطحية في الإمارة، وأوقات عمله، وساعات تطبيق نظام "درب" للتعرفة المرورية، ومواعيد عمل حافلات النقل العام، وخدمات العبارات، خلال إجازة الاحتفالات ييوم الشهيد وعيد الاتحاد الخمسين للدولة

وأوضح المركز أن مراكز إسعاد المتعاملين في أنحاء إمارة أبوظبي ستكون مغلقة خلال الإجازة الرسمية، التي تبدأ يوم الأربعاء الموافق 1 ديسمبر 2021، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 5 ديسمبر 2021، داعية المتعاملين إلى مواصلة الحصول على خدمات المركز عن طريق المنصات الرقمية المتاحة على موقعه الإلكتروني www.itc.gov.ae، وتطبيقات "درب" و"دربي" للهواتف الذكية، وعبر التواصل مع مركز دعم الخدمات لدائرة البلديات والنقل على الرقم المجاني 800850، ومركز اتصال خدمة مركبات الأجرة 600535353، وذلك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وذكرت أن رسوم المواقف السطحية ستكون مجانية بدءاً من الأربعاء الموافق 1 ديسمبر 2021 وحتى الساعة 7:59 من صباح يوم السبت الموافق 4 ديسمبر 2021، كما سيكون الوقوف مجاني في ساحة مواقف الشاحنات في مصفح م-18 خلال الإجازة الرسمية، محذراً من عدم الوقوف في الأماكن الممنوعة وعدم إعاقة حركة المركبات والتوقف بشكل صحيح في الأماكن المخصصة للوقوف، وكذلك عدم الوقوف في الأماكن المخصصة للسكان من الساعة 9:00 مساء وحتى الساعة 8:00 صباحاً.

وأعلن المركز أن رسوم نظام التعرفة المرورية "درب" ستكون مجانية خلال الإجازة الرسمية وذلك بدءاً من يوم الأربعاء الموافق 1 ديسمبر 2021 على أن يستأنف احتساب الرسوم يوم السبت الموافق 4 ديسمبر 2021 في ساعات الذروة الاعتيادية وهي من الساعة 07:00 إلى الساعة 09:00 في الفترة الصباحية، ومن الساعة 5:00 إلى الساعة 7:00 في الفترة المسائية.

وفيما يتعلق بخدمات ومواعيد عمل وسائل النقل العام خلال الإجازة، أفاد المركز بأن مواعيد خدمات النقل العام بالحافلات في كل من مدينة أبوظبي ومدينة العين ومنطقة الظفرة، ستكون حسب الجدول الزمني لأيام الجمعة. كما أن خدمات النقل البحري العام بين مرسى جبل الظنة وجزيرة دلما، وبين جزيرتي السعديات والعالية ستستمر خلال الإجازة وفقاً لجدول المواعيد المتبع حالياً.

للاطلاع على المواعيد خدمات النقل العام، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للمركز www.itc.gov.ae أو التواصل مع مركز دعم الخدمات لدائرة البلديات والنقل على الرقم المجاني 800850 أو عبر تطبيق "دربي" الذكي.

كما يناشد المركز مستخدمي وسائل النقل العام بعدم التزاحم والالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء استخدام الحافلة أو العبارة وضرورة التأكد مسبقا عبر تطبيق دربي من مواعيد الرحلات بهدف تجنب الانتظار في المحطات.

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