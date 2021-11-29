«معالجة التوظيف» تعالج 275 حالة في المنطقة الشرقية و255 في المنطقة الوسطى

المصدر: الشارقة ■ وام

قال رئيس دائرة الموارد البشرية في برنامج الخط المباشر الذي تبثه إذاعة الشارقة، الدكتور طارق سلطان بن خادم، إن طلبات التوظيف التي وجهت بها لجنة معالجة طلبات التوظيف، تشترك فيها كل من دائرة الموارد البشرية، ودائرة الخدمات الاجتماعية، ودائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في المنطقة الشرقية «خورفكان وكلباء ودبا الحصن».

وبلغت خلال العام الجاري 535 طلباً، تم تعيين 275 منهم، شكّل الذكور 240، والإناث 35، وكان نصيب مدينة خورفكان من التعيينات 118، منها 110 للذكور وثمانية للإناث، فيما بلغ عدد الذين تم تعيينهم في مدينة كلباء 129، شكّل الذكور منهم 105، والإناث 24، وكان نصيب مدينة دبا الحصن 26 وظيفة، منها 23 للذكور، وثلاث للإناث.

وأضاف: «بلغ عدد الحالات التي تقدمت بطلبات التعيين في المنطقة الوسطى 255 طلباً، موزعة على مدن الذيد والمدام ومليحة والبطائح، تم ترشيح كل هذه الحالات من خلال المقابلات الوظيفية وفقاً للتخصص، وحاجة الجهات الحكومية، وتم تعيين كل تلك الحالات في المشروعات المختلفة التي تم إطلاقها بالمنطقة، مثل سفاري الشارقة - الضواحي الجديدة - الحدائق، وكذلك وظائف التفتيش بالبلديات الموجودة بكل منطقة، إضافة إلى استيعاب باحثين عن عمل من غير تلك الجهات الحالات، وفقاً للتخصصات المطلوبة». وأوضح بن خادم أن لجنة معالجة طلبات التوظيف، التي وجه بإنشائها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، من أجل دراسة كل طلبات التوظيف المسجلة بصندوق المعلومات بالدائرة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تم تشكيل لجان فنية لبحث طلبات التوظيف وتوزيعها وفقاً للفئات المحددة من جانب سموه، وبدأت اللجنة أعمالها في كل من المنطقة الوسطى والشرقية، وتم الانتهاء من حصر جميع الطلبات الإنسانية أو الاجتماعية.

وقال: «كانت لها الأولوية في نظام المقابلات الوظيفية، وفقاً للتخصص وحاجة الجهات الحكومية الطالبة للوظيفة، وتقوم اللجنة حالياً باستكمال أعمالها لدراسة طلبات مدينة الشارقة».

• 255 طلباً عدد الحالات التي تقدمت بطلبات التعيين في المنطقة الوسطى، موزعة على مدن الذيد والمدام ومليحة والبطائح.

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