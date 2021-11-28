بالفيديو .."لجنة عيد الخمسين" تعلن التفاصيل الكاملة لاحتفالات اليوبيل الذهبي لاتحاد دولة الإمارات

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

أعلنت لجنة احتفالات اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة، في إحاطة إعلامية بثتها على "يوتيوب"، تفاصيل الاحتفالية الرسمية للدولة بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين، والمقرر إقامتها يوم 2 ديسمبر في منطقة حتّا، داعية الجمهور في جميع أنحاء الدولة إلى متابعة الاحتفال على الهواء مباشرة ابتداءً من الساعة 5:30 مساءً على الموقع الرسمي لعيد الاتحاد ، وعلى جميع القنوات التلفزيونية المحلية، ومنوهاً إلى أنه سيتم فتح هذا العرض المذهل أبوابه أمام الجمهور من 4 إلى 12 ديسمبر، على أن يتم شراء التذاكر من الموقع الالكتروني: www.UAENationalDay.ae

وبدأت الإحاطة بكلمة لمدير الاتصال بالفريق التنفيذي لعيد الاتحاد الخمسين، عيسى السبوسي، قدّم خلالها الجوانب المختلفة التي تم تناولها في الفيديو بدأً من الهوية الرسمية للاحتفال، ودور الشخصيات الإماراتية المتميزة التي شكلت تاريخ دولة الإمارات، إلى الموسيقى الاحتفالية والفنون الشعبية والفقرات المميزة للاحتفال الرسمي.

فيما قال ، مدير البحوث من شركة بني وآل للثقافة - فريق عمل عيد الاتحاد الخمسين، سعيد السويدي: "إن الاحتفالات ستركز على العلاقة بين الإنسان ووطنه من خلال التركيز على الجوانب المتعلقة بالبيئات الزراعية والصحراوية والجبلية والبحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة"، مشيراً إلى أن العرض سيشمل حكايات تروى لأول مرة عن شخصيات متميزة، من بينها نساء بارزات، كان لهم دور في تاريخ الإمارات".

وفيما يتعلق بالعمليات الإنشائية وإدارة الاحتفال الرسمي، قال ، مدير العمليات من الفريق التنفيذي لعيد الاتحاد الخمسين، بطي المهيري: "إن الاستعدادات للاحتفالات في منطقة حتا بدأت منذ أكثر من 142 يوماً، حيث عمل أكثر من 1400 فرداً من أكثر من 100 جنسية بشكل مستمر لما يقرب من مليون و500 ألف ساعة في الموقع."

وعن موسيقى الحفل، أفاد المؤلف الموسيقي، محمد الأحمد، بأنه تم دمج الموسيقى الإماراتية التقليدية مع الموسيقى العالمية، إذ ستشمل احتفالات هذا العام عروض الأوركسترا وفنون "الندبة والرواح"، والتي عادة ما تعرض في المناسبات الوطنية والاحتفالية. وأضاف أن موسيقى الاحتفالات ستشمل أيضًا فنون شعبية مثل العيالة والحربية وغيرها، فضلاً عن الأشعار والقصائد التي لها دور بارز خلال الاحتفال لمكانتها المميزة في الثقافة الإماراتية.

وأكدت كل من المنتج التنفيذي الإبداعي، روضة القبيسي ، المديران الإبداعيان، وشيخة الكتبي وإز ديفلين، أن العرض سيقام على مسرح عائم وسط سد حتا في ربوع المناظر الطبيعية الخلابة، باستخدام أحدث التقنيات. كما أشارت كل من شيخة الكتبي وإز ديفلين في الإحاطة إلى أن العرض سيشمل تقنيات متطورة لم يسبق لها مثيل من قبل، فعلى سبيل المثال تستخدم عروض الألعاب النارية هذا العام تكنولوجيا طائرات "الدرون" لرفع الألعاب النارية إلى ارتفاعات كبيرة في الهواء مع تقليل استخدام المواد المفرقعة مما يخلق أشكالاً بصرية جديدة مبهرة، كما سيتم استخدام إسقاطات ضوئية في الهواء عبر فواصل مائية لتقديم تجربة مسرحية عائمة للجمهور في سد حتا وبين جبال الحجر.

وتحدثت مصمّم الهوية من شركة "تنكة" - فريق عمل عيد الاتحاد الخمسين خلود شرفي، عن رحلة التصميم لإنشاء الهوية الرسمية لعيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، وقالت بأن الفريق استوحى أفكاره من مختلف المواد الأرشيفية مثل الطوابع البريدية، والتسجيلات التلفزيونية، والرسائل الاحتفالية المنشورة في الصحف، وحتى لافتات الشوارع والزينة في شتى بقاع الدولة. وتسلط الهوية الرسمية لعيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة الضوء على رموز الثقافة الإماراتية.

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