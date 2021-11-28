مهرجان الشيخ زايد يُكثف استعداداته للاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس الإمارات

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

يكثف مهرجان الشيخ زايد استعداداته للاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، من خلال مئات الفعاليات والأنشطة التي تجسد روح الاتحاد وإنجازاته خلال الـ50 عاماً الماضية، واستعدادات الدولة لمئوية الإمارات 2071، وتعكس الموروث الثقافي الأصيل عبر مجموعة من الفعاليات الوطنية والعالمية وعروض طائرات «الدرونز»، والألعاب النارية الضخمة، ونافورة الإمارات، والعديد من الاحتفالات الثقافية والتراثية المنوعة.

وضمن احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الخمسين، ينظم المهرجان برنامجاً من الفعاليات تبدأ عند الساعة الرابعة عصراً وتستمر حتى الواحدة بعد منتصف الليل، وذلك على مدى ثلاثة أيام في الأول والثاني والثالث من ديسمبر المقبل.

ويجمع البرنامج الاحتفالي بين الثقافة والترفيه في أجواء عائلية تُدخل البهجة إلى قلوب الزوار القادمين من مختلف أنحاء الدولة، للمشاركة في عيد الاتحاد الخمسين، الذي أعلنته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) يوماً عالمياً للمستقبل، تحتفي فيه كل دول العالم باستشراف مستقبلها التنموي، وجاهزيتها في صنع فرصها وخططها لأجيالها المقبلة.

وستقدم عروض «الدرونز» لوحات فنية مبهرة على مدى 18 دقيقة في سماء الوثبة، وعروض الألعاب النارية الضخمة التي ستستمر لنحو 10 دقائق متواصلة، إلى جانب عروض نافورة الإمارات التي ترتفع مياهها مزينة بأضواء ليزرية مستمدة من ألوان العلم الإماراتي، على وقع الأهازيج التراثية والأغاني الوطنية الإماراتية.

• مئات الفعاليات الثقافية والفلكلورية المنوعة في أول ثلاثة أيام من ديسمبر المقبل.

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