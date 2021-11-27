أين تذهب .. ( BA - BOLDLY ASIAN ) يكشف عن إطلالته الجديدة في دبي

المصدر: الإمارات اليوم

يعود مطعم BA – Boldly Asian في فندق فيرمونت النخلة، بإطلالة جديدة كلياً، وردهة إضافية تجمع بين الأناقة والرقي. وشهد المطعم تطوراً ملحوظاً في مظهره، وسيصبح قريباً المكان المفضل لسكان دبي وزوّارها من عشاق المأكولات الآسيوية اللذيذة، التي يتم تقديمها على أنغام الموسيقى. ويستوحي المطعم وجباته من المأكولات المتنوعة الموجودة في شوارع الصين واليابان وتايوان وكوريا.

وسيأخذ التصميم الجديد زوار المطعم في رحلة إلى منطقة الشرق الأقصى، مع أجواء تمنحهم إحساساً بالحداثة، وقائمة طعام متميزة، إلى جانب الإطلالة الخلابة على أفق دبي. ويرحب المطعم بعودة جميع سكان دبي وعشاق الطعام ليأخذهم في تجربة تناول طعام لا تُنسى.

ويمكن للزوار استكشاف أحدث وجهة للمأكولات الآسيوية على نخلة جميرا والتلذذ بنكهات الطعام الخاصة بمنطقة الشرق الأقصى في تجربة غامرة منذ لحظة الوصول إلى المطعم. ويستحضر المطعم أجواء شوارع طوكيو النابضة بالحياة والمدن الآسيوية سريعة الحركة مع لمسة من الهدوء وقائمة طعام انتقائية تتناسب مع هذه الأجواء. وتعكس المأكولات المقدمة في المطعم مواهب رئيس الطهاة الشيف جيف لي الذي يقدم أطباقاً جريئة ولذيذة تجمع بين المظهر المتميز والمذاق الرائع.

وتشمل قائمة الطعام اللذيذة عدداً من الأطباق الحصرية والخاصة بالمطعم ابتداءً من 45 درهماً، وأطباقاً رئيسة ابتداءً من 62 درهماً، فيما تبدأ أسعار الحلويات من 44 درهماً.

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