النصف الحلو.. 5 نصائح للعناية بالبشرة في فصل الشتاء

المصدر: الإمارات اليوم

فصل الشتاء ببرودته وجفافه من أكثر العوامل الطبيعية تأثيراً في البشرة. وفي حال كانت هناك تدفئة داخلية، فإنها تشكل عاملاً آخر مضاعفاً يؤثر في البشرة، ما لم يتم حمايتها. الجفاف والحكة والتهيج هي من أكثر أعراض فصل الشتاء على البشرة. كما أن تأثيره لا يقتصر في بشرة الوجه فقط، بل يمتد أيضاً ليشمل الشفتين واليدين والمرفقين، وحتى القدمين والركبتين. وفيما يلي بعض نصائح العناية بالبشرة خلال أشهر الشتاء، من أجل الحفاظ على بشرة حيوية وصحية، مقدمة من ميرنا كساب، استشارية تجميل وعناية بالبشرة.

1- ترطيب البشرة

الجفاف هو عدو البشرة الأول في فصل الشتاء، لذلك يُنصح دائماً بترطيب البشرة أكثر من مرة في اليوم، لتحافظ على نضارتها وقدرتها على مقاومة عوامل الطقس الخارجية والداخلية. يجب الانتباه أيضاً إلى ضرورة ترطيب البشرة، خاصة بعد الاستحمام، وعدم ترطيب البشرة سيؤدي إلى جفافها، وبالتالي يمكن أن تتشقق وتصاب بالحكة، وتصبح حساسة أكثر.

2- الوقاية من شمس الشتاء

شمس الشتاء، خاصة في منطقة الخليج، تعتبر أكثر تأثيراً في البشرة من شمس الصيف، وذلك لأن الفكرة السائدة هي أن أشعة الشمس تكون أقل حدة في فصل الشتاء، وبالتالي يتم إهمال وضع الواقي الشمسي، ما يجعل البشرة من دون حماية، ولذلك تكون شمس الشتاء أقوى بالتأثير في البشرة من شمس الصيف التي ليس لها الأثر نفسه، بسبب استخدامنا المكثف للواقيات الشمسية. يجب الحذر عند السفر للمناطق الثلجية لأن الأشعة فوق البنفسجية الضارة التي تنعكس بسبب الثلج تكون مضاعفة.

3- غسل البشرة بمياه دافئة

نميل دائماً لاستخدام المياه الساخنة في الشتاء والطقس البارد، لنغسل بشرتنا خاصة وقت الاستحمام، ومع استخدام الصابون والطقس البارد ما يعني جفافاً أكثر للبشرة، لذلك يُنصح دائماً باستخدام المياه الباردة نسبياً أو الدافئة قليلاً مع غسول لطيف على البشرة، لأن الماء الساخن يعمل على تجريد البشرة من طبقة الحماية الطبيعية للجلد. يجب الحذر أيضاً عند تنظيف المنزل، والحرص على استخدام كفوف بلاستيكية لحماية اليدين من الغسيل المتكرر واستخدام المنظفات.

4- جلسات العناية بالبشرة الاحترافية

يعتبر فصل الشتاء الأفضل من أجل الحصول على بعض خدمات العناية بالبشرة الاحترافية، مثل إزالة الشعر بالليزر، وجلسات الفيشيال المتنوعة، وخاصة جلسات التقشير اللطيف، والترطيب وتحفيز الكولاجين من أجل استعادة نضارة البشرة وتوهجها. جلسات العناية بالبشرة المنتظمة مهمة جداً من أجل الحماية المستمرة للبشرة، والمحافظة على نظافتها ورطوبتها.

5- استغلال وقت النوم

الروتين المسائي والليلي مهم جداً في فصل الشتاء، حيث يمكن استغلال وقت النوم من أجل مضاعفة عملية حماية وترطيب البشرة. إن وضع المرطبات والكريمات على اليدين والقدمين، ومن ثم ارتداء قفازات وجوارب قطنية طوال الليل، سيعمل على الحفاظ على الرطوبة لمدة أطول، وبالتالي ستكون نتائجه مذهلة.

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