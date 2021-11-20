1,000,000 زائر لجناح «السعودية» في «إكسبو 2020»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

كشفت اللجنة المنظمة لجناح المملكة العربية السعودية في معرض «إكسبو 2020 دبي»، عن وصول عدد زوّاره إلى مليون زائر من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية، فضلاً عن الوفود الدبلوماسية رفيعة المستوى من مختلف الدول الشقيقة والصديقة، وذلك في أجواء احتفالية مميزة، وبحضور المفوض العام للجناح السعودي حسين حنبظاظة، وعدد من المسؤولين في الجناح، إلى جانب حشد من زوّار المعرض، في إنجاز جديد يضاف إلى قائمة الإنجازات والأرقام القياسية التي حققها الجناح منذ افتتاحه الرسمي في مطلع أكتوبر الماضي. واحتشد موظفو الجناح والجمهور المتوافد إلى الساحة الخارجية لجناح المملكة، قبل أن يتم إطلاق الألعاب النارية وأضواء الليزر، للإعلان عن الرقم القياسي الجديد، الذي رافقته إيقاعات أوبريت «عاش سلمان»، وانضمام فرقة العرضة السعودية، وتوافد المزيد من الزوار للاحتفال بهذه المناسبة المتميزة، التي تم في ختامها دعوة جميع الزوار إلى الانضمام إلى حفل عشاء فاخر أقيم في حديقة النخيل الخارجية.

ونجح جناح المملكة في معرض «إكسبو 2020 دبي» في جذب اهتمام الزوّار من خلال فعالياته وأنشطته وأسابيعه التي تعكس الثراء الإنساني والمكونات الحضارية والتنموية للمملكة، المستندة على ركائز أربع رئيسة، تشمل الطبيعة الغنية والمجتمع الحيوي والتراث العريق والفرص الاقتصادية التي تقدمها المملكة للعالم.

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