شرطة أبوظبي تدعو الجمهور للاستفادة من مبادرة تقسيط المخالفات

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

دعت شرطة أبوظبي الجمهور للاستفادة من خدمة طلب تقسيط المخالفات المرورية المترتبة على المركبات والسائقين من دون فوائد أو أرباح، بهدف تعزيز قيم السعادة والإيجابية للمتعاملين.

وأوضحت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية شروط وخطوات الاستفادة من الخدمة، وهي أن تكون البطاقة الائتمانية صادرة من البنوك والمصارف المتعاقدة مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وهي: بنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك المشرق الإسلامي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، ومصرف الإمارات الإسلامي، والاتصال مباشرة بأحد البنوك التي تقدم الخدمة خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ تسديد المبلغ لطلب تقسيط المخالفات. وتتيح الخدمة دفع المخالفات عبر مراكز الخدمة التابعة لشرطة أبوظبي، والقنوات الرقمية، مثل الموقع الإلكتروني، وتطبيق الهواتف الذكية، وذلك بنظام التقسيط لمدة سنة واحدة، دون احتساب أي فوائد على المستفيدين.

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