ختام التمرين العسكري الإماراتي - الفرنسي المشترك "ذئاب الجبل 2"

المصدر: رأس الخيمة -وام

أختتم اليوم التمرين العسكري الإماراتي الفرنسي المشترك "ذئاب الجبل 2" ممثلا في الوحدات الجبلية في القوات البرية لدولة الامارات مع وحدات من قوات اللواء الجبلي 27 الفرنسي.

تضمن التمرين عددا من الفعاليات و التمارين العسكرية الجبلية و التدريبات المشتركة في بيئة العمليات الجبلية ضمن خطة التعاون بين البلدين والذي بدأت في الرابع والعشرين من أكتوبر الماضي.

يأتي التمرين ضمن التمارين العسكرية المشتركة متعددة الأطراف التي تجريها قواتنا المسلحة الإماراتية على مدار العام مع قوات الدول الشقيقة والصديقة بهدف رفع الكفاءة القتالية واكتساب المزيد من الخبرات الميدانية و العمل على توحيد المفاهيم والمصطلحات العسكرية بين الأطراف المشاركة في التمرين.

ويهدف التمرين إلى تعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك، وتبادل الخبرات في المجالات العسكرية، ما يسهم في رفع القدرة العسكرية القتالية، وزيادة التنسيق بين القوات المسلحة الإماراتية والقوات المسلحة الفرنسية الصديقة، انطلاقا من حرص وزاره الدفاع بدولة الإمارات الدائم على رفع مستوى الأداء والكفاءة وفق استراتيجية واضحة المعالم تهدف إلى الارتقاء بالمستوى العام والجاهزية القتالية لقواتنا المسلحة.

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