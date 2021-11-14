محمد بن راشد يزور جناحي الأردن وسنغافورة في «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي À الإمارات اليوم

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عصر أمس، رئيس مجلس وزراء الأردن الشقيقة الدكتور بشر الخصاونة، خلال زيارة سموه لجناح المملكة الأردنية الهاشمية في «إكسبو 2020 دبي».

وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مع رئيس مجلس وزراء الأردن الشقيقة، مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين في ضوء الروابط التاريخية القوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين في إطار توافق وجهات النظر حول القضايا الحيوية، وزيادة الاستفادة من الموارد المتاحة وتعزيز مستقبل التنمية المستدامة.

واطلع صاحب السمو خلال جولته في الجناح الأردني الذي يحمل شعار «عتبات المستقبل» على ما حققته الأردن من تطور في العديد من المجالات، وأوجه التعاون والاستثمار والفرص المستقبلية للشراكة مع مختلف القطاعات في الأردن، وأبرز الإنجازات الأردنية في العديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب ما يعرضه جناح الأردن من تاريخ ومقومات سياحية وخطط مستقبلية.

وأكد سموه، على نهج الإمارات وحرصها الدائم على بناء جسور التواصل البناء بين الشعوب الشقيقة واكتشاف المزيد من الشراكات والفرص التي تمهد الطريق نحو استكمال نموذج التنمية المستدامة، والانتقال إلى مستقبل غني بفرص التقدم والازدهار، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

وقال سموه عبر تغريدة على «تويتر»: «قمت اليوم بزيارة جناح الأردن الشقيق في إكسبو دبي رفقة أخي بشر الخصاونة رئيس الوزراء.. نرحب بالأردن ثقافة وتاريخاً وشعباً معنا في دولة الإمارات.. وستبقى العلاقة في تطور أخوي مستمر».

كما تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، جناح دولة سنغافورة الصديقة، واطلع سموه خلال الزيارة على المساحات الخضراء والحلول الرقميّة والحضرية المبتكرة، حيث تظهر التجربة السنغافورية إمكانية تطوير أجندات ملائمة لدمج الطبيعة والهندسة المعماريّة والتكنولوجيا من خلال تصميمات واستراتيجيات رقميّة مختلفة، وتضع العمارة الخضراء على رأس سلم أولوياته.

وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بعلاقات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين وتعاونهما في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والسياحية والثقافية والتعليمية، معرباً عن تطلُّعه إلى مزيد من تعزيز العلاقات الإماراتية السنغافورية، ودفعها إلى الأمام بما يتوافر لها من فرص كبيرة للتطور والنماء والازدهار.

رافق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الجولة، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ووزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي والمدير العام لإكسبو 2020 دبي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي.

نائب رئيس الدولة:

• «نرحب بالأردن ثقافة وتاريخاً وشعباً معنا في دولة الإمارات.. وستبقى العلاقة في تطور أخوي مستمر».

• «الإمارات تحرص على بناء جسور التواصل البناء بين الشعوب الشقيقة واكتشاف المزيد من الشراكات».

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