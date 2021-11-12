توظيف.. وظائف قيادية للمواطنين برواتب تصل إلى 100 ألف درهم

المصدر: إعداد: أشرف جمال

طرحت جهات عمل حكومية وشبه حكومية وخاصة في إمارة أبوظبي عدداً كبيراً من الوظائف القيادية للمواطنين، في مجالات ومهن مختلفة، ما بين فنية وإدارية وأكاديمية، على بوابة «وظائف أبوظبي»، برواتب راوحت ما بين 10 آلاف و100 ألف درهم شهرياً.

ووفقاً لرصد أجرته «الإمارات اليوم»، تمثّل أبرز الوظائف المطروحة على المنصة في «أخصائي الأسرة والمرأة» بدائرة تنمية المجتمع، براتب راوح ما بين 20 ألفاً و40 ألف درهم، فيما خصصت شركة الإنشاءات البترولية الوطنية أربعة شواغر وظيفية، تحت مسمى «مهندس تخطيط أول»، بخبرة من خمس إلى 10 سنوات، ويراوح الراتب ما بين 40 ألفاً و60 ألف درهم.

وتحت مسمى «رئيس قسم المساهمات المجتمعية» طرحت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي شاغراً وظيفياً، اشترطت على المتقدمين له خبرة تصل إلى 15 سنة، ومؤهل بكالوريوس في القانون أو الشريعة والقانون، موضحة أن الراتب يصل إلى 60 ألف درهم، حيث يتولى الموظف «مراقبة وإرشاد الأنشطة اليومية الخاصة بترخيص المساهمات المجتمعية، بهدف تنفيذ معايير وآليات الترخيص ومتطلبات الامتثال الخاصة بالقطاع الاجتماعي، وذلك بالتنسيق مع الأطراف المعنية، وبما يتماشى مع السياسات والتشريعات الاتحادية، مع ضمان تلبية الاحتياجات والأولويات الاجتماعية في أبوظبي، ومراقبة تطوير آليات الترخيص والأطر والأدوات اللازمة للتدقيق على المساهمات المجتمعية».

وطرحت دائرة السياحة والثقافة في أبوظبي (متحف زايد الوطني) شاغراً تحت مسمى «مدير قسم العمليات الفنية» بخبرة من تسع إلى 11 سنة، وراتب ما بين 60 ألفاً و80 ألف درهم شهرياً، مشترطة أن يكون المتقدم من حملة البكالوريوس في الأعمال والاقتصاد والإدارة الهندسية، بينما طرحت هيئة أبوظبي الرقمية شاغراً تحت مسمى «مستشار- إدارة الشراكات والعلاقات الحكومية»، للمواطنين من حملة البكالوريوس في إدارة الأعمال، بخبرة تراوح ما بين سبع إلى 10 سنوات، وراتب من 60 ألفاً إلى 80 ألف درهم شهرياً.

وأوضحت أن وصف الوظيفة يشمل ضمان مواءمة جهود الاتصالات وعقد اللقاءات مع مزودي الخدمات التقنية مع احتياجات هيئة أبوظبي الرقمية واختصاصات حكومة أبوظبي، ودفع مبادرات إدارة التغيير ضمن المكتب والإشراف عليها، ومواءمة وتنفيذ السياسات والإجراءات الخاصة بالعلاقات الحكومية والشراكات ضمن أنشطة الإدارة.

وبالراتب ذاته طرحت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) شاغراً تحت مسمى «مسؤول أعمال إدارية» Specialist, Middle Office بخبرة من ثلاث إلى خمس سنوات للمواطنين من حملة البكالوريوس في الأعمال المالية والاقتصاد، والهندسة، والأعمال والاقتصاد، فيما خصصت شركة مبادلة للاستثمار شاغراً تحت مسمى «مستشار قانوني أول» للمواطنين من حملة البكالوريوس في الأعمال والاقتصاد، وقانون التجارة الدولية، بخبرة من ست إلى 10 سنوات، على أن يراوح الراتب ما بين 80 ألفاً و100 ألف درهم شهرياً.

رؤية أبوظبي 2030

أطلقت حكومة أبوظبي الرقمية موقع «وظائف أبوظبي» الإلكتروني، الذي صُمم لربط الباحثين عن عمل وأصحاب العمل من خلال استخدام بوابة مصممة خصيصاً لذلك، حيث يحتوي الموقع على قاعدة بيانات ضخمة، من سيّر ذاتية لباحثين عن وظائف، وإعلانات عن وظائف شاغرة لعدد كبير من الجهات الحكومية والخاصة.

وتكمن مهمة الموقع في تمهيد الطريق لرسالة ورؤية أبوظبي 2030، لتكون حكومة أبوظبي الرقمية ضمن أعلى خمس حكومات إلكترونية في جميع أنحاء العالم، ويُقدم الموقع خدمات لأصحاب العمل من القطاعين العام والخاص في أبوظبي، منها «التسجيل وإنشاء ملف خاص بجهة العمل، والإعلان عن الوظائف الشاغرة، والبحث في قاعدة بيانات السِيَرْ الذاتية»، كما يقدم الموقع خدمات للباحثين عن عمل من المواطنين والمقيمين، منها «التسجيل وإنشاء ملف شخصي وسيرة ذاتية، والتقديم على الوظائف المُعلن عنها».

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