وظائف قيادية للمواطنين برواتب تصل إلى 100 ألف درهم

المصدر: أشرف جمال- أبوظبي

طرحت عشرات جهات العمل الحكومية وشبه الحكومية والخاصة في إمارة أبوظبي، عدداً كبيراً من الوظائف القيادية للمواطنين، في مجالات ومهن مختلفة ما بين فنية وإدارية وأكاديمية، على بوابة «وظائف أبوظبي»، برواتب راوحت ما بين 10 آلاف إلى 100 ألف درهم شهرياً.

ووفقاً لرصد أجرته «الإمارات اليوم»، تمثلت أبرز الوظائف المطروحة على المنصة في «أخصائي الأسرة والمرأة» بدائرة تنمية المجتمع، براتب تراوح ما بين 20 ألفاً إلى 40 ألف درهم، فيما خصصت شركة الإنشاءات البترولية الوطنية، أربعة شواغر وظيفية تحت مسمى «مهندس تخطيط أول»، بخبرة من خمس إلى 10 سنوات، ويتراوح الراتب ما بين 40 ألفاً إلى 60 ألف درهم.

وتحت مسمى «رئيس قسم المساهمات المجتمعية» طرحت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي شاغراً وظيفياً، اشترطت على المتقدمين له خبرة تصل إلى 15 سنة، ومؤهل بكالوريوس في القانون أو الشريعة والقانون، موضحة أن الراتب يصل إلى 60 ألف درهم، حيث يتولى الموظف «مراقبة وإرشاد الأنشطة اليومية الخاصة بترخيص المساهمات المجتمعية بهدف تنفيذ معايير وآليات الترخيص ومتطلبات الامتثال الخاصة بالقطاع الاجتماعي، وذلك بالتنسيق مع الأطراف المعنية وبما يتماشى مع السياسات والتشريعات الاتحادية مع ضمان تلبية الاحتياجات والأولويات الاجتماعية في أبوظبي مراقبة تطوير آليات الترخيص والأطر والأدوات اللازمة للتدقيق على المساهمات المجتمعية».

وطرحت دائرة السياحة والثقافة في أبوظبي (متحف زايد الوطني) شاغراً تحت مسمى «مدير قسم العمليات الفنية» بخبرة من تسع إلى 11 سنة، وراتب ما بين 60 ألفاً إلى 80 ألف درهم شهرياً، مشترطة أن يكون المتقدم من حملة البكالوريوس في الأعمال والاقتصاد والإدارة الهندسية، بينما طرحت هيئة أبوظبي الرقمية، شاغراً تحت مسمى «مستشار- إدارة الشراكات والعلاقات الحكومية»، للمواطنين من حملة البكالوريوس في إدارة الأعمال، بخبرة تتراوح ما بين سبعة إلى 10 سنوات وراتب من 60 ألفاً إلى 80 ألف درهم شهرياً.

وأوضحت أن وصف الوظيفة يشمل ضمان مواءمة جهود الاتصالات وعقد اللقاءات مع مزودي الخدمات التقنية مع احتياجات هيئة أبوظبي الرقمية واختصاصات حكومة أبوظبي، دفع مبادرات إدارة التغيير ضمن المكتب والإشراف عليها، مواءمة وتنفيذ السياسات والإجراءات الخاصة بالعلاقات الحكومية والشراكات ضمن أنشطة الإدارة.

وبالراتب ذاته طرحت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) شاغراً تحت مسمى مسؤول أعمال إدارية Specialist, Middle Office بخبرة من ثلاث إلى خمس سنوات للمواطنين من حملة البكالوريوس في الأعمال المالية والاقتصاد، الهندسة، الأعمال والاقتصاد، فيما خصصت شركة مبادلة للاستثمار، شاغراً تحت مسمى «مستشار قانوني أول» للمواطنين من حملة البكالوريوس في الأعمال والاقتصاد، وقانون التجارة الدولية، بخبرة من 6 إلى 10 سنوات، على أن يتراوح الراتب ما بين 80 ألف إلى 100 ألف درهم شهرياً.

وأطلقت حكومة أبوظبي الرقمية موقع وظائف أبوظبي الإلكتروني الذي صُممَ لربط الباحثين عن عمل وأصحاب العمل من خلال استخدام بوابة مصممة خصيصاً لذلك، حيث يحتوي الموقع على قاعدة بيانات ضخمة من سيّر ذاتية لباحثين عن وظائف وإعلانات عن وظائف شاغرة لعدد كبير من الجهات الحكومية والخاصة.

وتكمن مهمة الموقع في تمهيد الطريق لرسالة ورؤية أبوظبي 2030 لتكون حكومة أبوظبي الرقمية ضمن أعلى خمس حكومات إلكترونية في جميع أنحاء العالم، ويُقدم الموقِع خدمات لأصحاب العمل من القطاعين العام والخاص في أبوظبي ومنها «التسجيل وإنشاء ملف خاص بجهة العمل، الإعلان عن الوظائف الشاغرة، البحث في قاعدة بيانات السِيَرْ الذاتية»، كَما يُقدم الموقع خدمات للباحثين عن عَمل من المواطنين والمُقيمين ومِنها «التسجيل وإنشاء مَلف شخصي وسِيرة ذاتية، التقديم على الوظائف المُعلن عنها».

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