شرطة رأس الخيمة تفعّل مخالفة المركبات منتهية الترخيص إلكترونياً الأحد

المصدر: مصباح أمين ■ رأس الخيمة

أعلن مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة، العميد أحمد الصم النقبي، عن تفعيل نظام الرصد الإلكتروني للمركبات المخالفة والمنتهية الترخيص والتأمين اعتباراً من الأحد المقبل، وسيتم رصد وتحرير المخالفات بعد مرور 40 يوماً من انتهاء ترخيص المركبة، حيث سيتم توقيع الغرامة المقررة بالقانون الاتحادي المروري، والبالغة 500 درهم، إضافة إلى أربع نقاط سوداء على المركبات غير الملتزمة بالقانون.

وكشف في برنامج العين الساهرة الذي تنظمه إدارة الإعلام والعلاقات العامة في شرطة رأس الخيمة، بالتعاون مع مكتب الإعلام الحكومي، وهيئة إذاعة رأس الخيمة، عن توزيع كاميرات الرصد في مختلف الشوارع والمواقع الحيوية على مستوى رأس الخيمة، التي تشهد حركة مرور كثيفة للمركبات، لضبط المركبات المخالفة، لافتاً إلى أنه يجب على السائقين وملاك المركبات الإسراع في تجديد التراخيص المنتهية، للحيلولة دون التعرض للمخالفة والمساءلة القانوني.

من جهته، أفاد نائب مدير إدارة الخدمات الإلكترونية والاتصالات، العقيد عمر محمد العود الطنيجي، بأن تفعيل نظام الرصد التقني للمركبات المخالفة والمنتهية الترخيص والتأمين يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة على تطبيق استراتيجية وزارة الداخلية في التحول الذكي في جميع الخدمات المقدمة، وتنظيم وتحسين ضبط المخالفات المرورية.

وأوضح أن كاميرات رصد ومراقبة المركبات المخالفة والمنتهية الترخيص والتأمين تتمتع بدرجة عالية من الدقة والجودة، تفوق نسبتها 95% في رصد المركبات المارة، فضلاً عن قدرتها على معالجة وقراءة لوحات أرقام السيارات ديناميكياً، وفق نظام القراءة الرقمية، ما يسهم في ضبط ورصد المركبات المستهدفة بدقة.

وأضاف أن القراءة الرقمية للوحات المركبات لا يتطلب معالجة مركزية، حيث يتم إرسال المعلومات المتوافرة عبر شبكة خاصة للخادم الرئيس، بينما يتم إخضاع المعلومات للتدقيق البشري في المرحلة الأخيرة للتدقيق عليها قبل الترحيل النهائي، تجنباً لأي أخطاء.

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