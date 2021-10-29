أطلقت «الرحالة» في عرضهم الأول

«أسطورة الصولجان» في القرية العالمية

المصدر:
  • دبي- الإمارات اليوم
التاريخ:
أطلقت القرية العالمية أمس، ضمن احتفالات الموسم الـ26 أحدث أفراد عائلتها الذين يطلقون عليهم اسم «الرحالة» كمجموعة.
 
وأطل كل من وليف وزويا وأوزكا في عرضهم الأول «أسطورة الصولجان» على المسرح الرئيس في القرية العالمي ضمن حفل خاص أقيم أمام الضيوف.
 
واستقبلت القرية العالمية ضيوفها يوم 26 أكتوبر الجاري، ويوجد بها بعض المعالم السياحية الشهيرة في العالم تم تصميمها بنماذج مصغرة، مثل برج إيفل، وتمثال الحرية، وساعة لندن، وبرج خليفة، وبرج بيزا، والقصر الروسي، وتاج محل، والكثير من المعالم الشهيرة لأكثر من 32 دولة.
طباعة
أعلى