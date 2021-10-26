المصدر: الإمارات اليوم

تأخر

اشتكى أولياء أمور طلبة في مراحل أساسية تأخر وصول باصات بعض المدارس الخاصة في دبي في رحلة العودة، ومكوث الطلبة وهم 8 سنوات، أكثر من ساعتين جالسين في الحافلة قبل الوصول، وعدم حل المشكلة من المسؤولين في شركات النقل الخاصة على الرغم من عديد الشكاوى.

دوّار

جدد سكان في الشارقة شكواهم من صعوبة دخول دوار التعاون خلال الفترات التي تزدحم بها الشوارع، مطالبين بتحويل الدوار إلى نظام الإشارات الضوئية، بما يسهل من انسيابية الحركة، ويجعلها أكثر أماناً.

رسوم

طالب سكان في منطقة التعاون بالشارقة بتخفيض أسعار مواقف السيارات بالبنايات، إذ تبالغ بعض الشركات العقارية في رسوم استخدام هذه المواقف، مع أنها من الخدمات الأساسية التي يفترض تقديمها مجاناً أو برسوم منخفضة للسكان.

تطعيم

دعا ذوو طلبة في عجمان إلى تعميم التجربة الإيجابية للمركز المخصص لتطعيم الطلبة ضد فيروس «كورونا»، وإجراء مسحات الفحص لهم، لافتين إلى أن المركز يتيح للطلبة تجنب الازدحام وفترات الانتظار بالمراكز الأخرى، ما يستدعي إنشاء مراكز مماثلة في مناطق مختلفة.

إشارات

طالب مستخدمون لشارع الاتحاد بأم القيوين الجهات المختصة بإعادة تنظيم الدوّار المؤقت، الذي تم إنشاؤه الأسبوع الماضي في منطقة السلمة، ووضع المزيد من الإشارات المرورية، وتخطيط مسارات الطريق للحد من إرباك السائقين ووقوع الحوادث المرورية.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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sekeek@emaratalyoum.com

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