حظر مرور الشاحنات الثقيلة في رأس الخيمة خلال أوقات الذروة

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

حددت إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة، أوقات حظر مرور الشاحنات الثقيلة بين الأحياء السكنية والطرق الداخلية، في الإمارة خلال ساعات الظهيرة وأوقات الذروة التي تشهد ازدحام الطرق بالحافلات المدرسية والمركبات بسبب تزامن أوقات انتهاء العمل والدوام الرسمي في المدارس والدوائر والمؤسسات في الإمارة، وبالتالي زيادة وكثافة الحركة المرورية في الطرق، على أن يبدأ الحظر اعتباراً من اليوم.

وأوضحت أنه تم تحديد توقيت الحظر لمرور الشاحنات الثقيلة طرق رأس الخيمة الداخلية، حسب أوقات الذهاب والعودة من العمل والمدارس على فترتين، الصباحية والمسائية، بحيث تبدأ الفترة الأولى الصباحية، من الساعة 6:30 صباحاً إلى الساعة 8:30 صباحاً، وفيما تبدأ الفترة الثانية المسائية، من الساعة 1:30 ظهراً إلى الساعة 3:00 ظهراً.

وأضافت أنه تم استثناء بعض المركبات التابعة للمؤسسات الخدمية من تلك المواعيد، كما سيتم مخالفة الشاحنات الغير ملتزمة، فيما سيسمح فقط لمن لديه تصريح من الشركات بالمرور عبر الطرق الداخلية والأحياء السكنية، وذلك سعياً من إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة لتعزيز انسيابية حركة السير والمرور في الإمارة، وتحقيق أقصى درجات السلامة المرورية على الطرق خلال أوقات الذروة.

وأشارت إلى أنه يجب على السائقين وكافة مستخدمي الطريق تعزيز جهود توفير السلامة المرورية خلال أوقات الذروة من خلال الالتزام بالقوانين المرورية وخفض السرعات والتأني وربط حزام الأمان وعدم الانشغال بالهاتف أثناء القيادة وترك مسافة كافية خلف المركبات والانتباه تحسباً لمفاجآت الطريق، متمنيةً وصول جميع مستخدمي الطريق إلى وجهاتهم بأمن وسلامة.

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