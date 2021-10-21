«طرق دبي» توفر باقات بيانات مجانية لمستخدمي تطبيق «سهيل»

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

وقعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، اتفاقيتي تعاون مع مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، وتنصُّ الاتفاقية على توفير باقات بيانات مجانية من مًزَوِّدي خدمة الاتصالات لمستخدمي تطبيق «سهيل» الذكي التابع للهيئة خلال الفترة المقبلة.

وقّع الاتفاقية عن الهيئة المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي، محمد المظرب، وعن اتصالات نائب رئيس أول مبيعات المؤسسات الحكومية، عبد الله الأحمد، فيما وقعها عن شركة دو النائب الأول للرئيس للعلاقات الحكومية، أحمد بورحيمة.

وأكد المظرب، سعي الهيئة الدائم إلى الاستجابة لتوجهات الحكومة بجعل دبي المدينة الأذكى في العالم، فضلاً عن تحقيق سعادة المتعاملين الذين يحتلون أولوية قصوى في أجندة عملها، والتي ستتيح لمستخدمي (سهيل) استخدام التطبيق دون الحاجة إلى وجود باقة بيانات لدى المتعامل أو الاتصال بشبكة (واي فاي) ما يمنحهم تخطيط رحلاتهم وإعادة تعبئة رصيد نول، وغيرها من الخدمات الخاصة بمستخدمي المواصلات العامة بسهولة وأمان.

وأوضح بأن هذه الخدمة ستخضع للتقييم المستمر وبشكل دقيق ليتم توسيعها وتطويرها بالتعاون مع مُزَوِّدَي الخدمة في الدولة.

ويذكر أنه تم أخيراً إطلاق عدد من الخدمات والميزات المتنوعة والجديدة في تطبيق (سهيل) والذي روعي في تصميمه الابتكار وسهولة الاستخدام لتسهيل حركة تنقل مستخدمي المواصلات العامة الراغبين في زيارة معرض إكسبو دبي 2020.

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