تفعيل رصد المركبات المخالفة والمطلوبة والمنتهية الترخيص في رأس الخيمة بداية من 7 نوفمبر المقبل

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

أعلنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، عن تفعيل نظام رصد أرقام المركبات المخالفة والمطلوبة، والمنتهية التأمين والترخيص في الإمارة بداية من 7 نوفمبر المقبل، وذلك ضمن سلسلة من الأنظمة الذكية التي تتبناها القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة لدعم مشروع المراقبة الأمنية في إطار منظومة المدينة الذكية.

وأوضحت أنه سيتم العمل بالنظام من خلال الكاميرات الذكية التي ترصد وتحرر المخالفات المرورية للوحات أرقام المركبات المخالفة مرورياً والمطلوبة جنائياً والمنتهية التأمين والترخيص بصورة تقنية أكثر دقة وفاعلية، ولفتت إلى أن التقنية توفر الوقت وتقلل من الجهد على عناصر المرور والدوريات، وتعزز مستويات الكفاءة والفعالية في الضبط المروري.

وأشارت إلى أن إدارة الخدمات الإلكترونية والاتصالات بالإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة بشرطة رأس الخيمة، ستتولى تفعيل نظام الرصد التقني المستحدث للمخالفات المرورية في إمارة رأس الخيمة، بالتعاون مع إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة عبر تفعيل منظومة تقنية مزودة بكاميرات متطورة للمراقبة المرورية، تعمل على تعزيز السلامة المرورية والمحافظة على سلامة مستخدمي الطريق وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال أمن وسلامة الطرق.

وأوضحت أنه يجب على أفراد الجمهور ومستخدمي الطريق ضرورة الإسراع والمبادرة في تجديد وتسديد القيود المرتبطة بمركباتهم، ضمن مواعيدها المقررة، والالتزام بقيادة مركبات تم إجراء الفحص الفني عليها بما يعزز سلامة قائديها ومرافقيهم وكافة مستخدمي الطريق، تجنباً من التعرض إلى المساءلة والمخالفة القانونية، متمنية الأمن والسلامة للجميع.



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